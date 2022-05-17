Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: что обещают звезды на 17 мая

Гороскоп на 17 мая расскажет о том, какие интересные и важные события произойдут в жизни каждого знака Зодиака. Астрологи дали детальный прогноз для каждого из нас на этот день.

Овен

Дважды хорошо подумайте о том, с кем вы связываетесь. Поверьте, далеко не все действительно завидуют вашему успеху.

Телец

Сегодня в течение дня вы сможете немного расслабиться. Постарайтесь не относиться ко всему так серьезно.

Близнецы

Даже если вы сегодня хорошо спланировали весь день, постарайтесь не браться за все дела сразу.

Рак

В первой половине дня все будет происходить медленно, но уже во второй все начнет решаться само собой.

Лев

Не ждите сегодня слов одобрения. Лучше попросите разумную цену за ваши обязательства.

Дева

Даже если вы сегодня переполнены энергией, вам не стоит использовать свою силу бесцельно.

Весы

Личная жизнь сегодня может измениться. Сделайте то, что уже давно откладывалось.

Скорпион

В самые сложные времена обычно выясняется, на кого можно рассчитывать. К счастью, вы готовы всех выслушать.

Стрелец

Следует ожидать сегодня небольшой турбулентности. Но они не повлияют на вашу уверенность.

Козерог

Делайте то, что вы собирались сегодня сделать. Просто не позволяйте другим отвлекать вас.

Водолей

Вас встречают не только из уважения. За действиями других стоят также и ожидания.

Рыбы

Долгие обсуждения только тормозят вас. У вас нет выбора, только лишь принять решение для себя.