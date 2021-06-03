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Гороскоп от Павла Глобы: лето принесет кардинальные перемены этим знакам Зодиака

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 на первый летний месяц - июнь сулит некоторым знакам Зодиака важные жизненные перемены. Астролог Павел Глоба советует воспользоваться уникальными шансами, ведь таковых больше может и не быть.

Об этом пишет slovofraza.

Телец

Павел Глоба рекомендует Тельцам общаться с "полезными" людьми и не бояться идти на компромиссы. Тогда вам удастся стать "своим" человеком в нужной компании. Если вы впишетесь в этот круг, вам останется только пожинать плоды этого сотрудничества.

Лев

Львам нужно сосредоточиться на творческом развитии, где им удастся реализовать многие идеи и задумки. Даже если вы давно махнули рукой на свою креативную жилку, не отчаивайтесь - июнь все изменит. Глоба говорит, что Ваши увлечения способны стать источником дохода.

Водолей

Водолеи в июне просто обязаны быть продуктивными, ведь удача будет на вашей стороне, чем грех не воспользоваться. В июне не стоит отправляться на отдых, поскольку для вас начало лета станет периодом наиболее интенсивных заработков.

Близнецы

Павел Глоба уверен, что вместе с летом к Близнецам вернется романтическое настроение. Если вы пока не встретили любовь, то познакомитесь в июне с интересным человеком. Доверьтесь своим чувством и не пожалеете!

Ранее известный астролог рассказала о том, что ждет все знаки Зодиака в любви, финансах, карьере и здоровье.

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