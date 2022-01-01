Гороскоп на январь 2022: самый полный индивидуальный прогноз для каждого знака Зодиака

Овен

Уже с первых дней нового года Овнам не стоит расслабляться. Развитие собственного бизнеса и коррекция бизнес-планов – основные направления, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет преуспеть уже в январе 2022 года.

Многих ожидает интересный творческий проект, реализация которого подразумевает необходимость деловых поездок. Правильное распределение сил, трудолюбие и рвение принесут эффективные результаты – Овны могут рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и покровительство босса.

Однако улучшений в плане финансов пока ожидать не стоит – сейчас лучше работать на перспективу, не поднимая этот щепетильный вопрос.

На личном фронте, на первый взгляд, никаких перемен не предвидится. Тем не менее, для укрепления партнерских отношений есть смысл организовать совместный отдых со своей второй половинкой хотя бы на пару дней. В противном случае в личной жизни представителей этого знака Зодиака могут наступить неприятные перемены в виде охлаждения чувств и всего, что за этим следует.

Звезды советуют также обратиться к творческому началу – заняться живописью, музыкой, посетить занятия танцами. Это позволит создать гармонию души и заложить предпосылки для духовного роста.

Уделите внимание в январе своим родителям – они сейчас нуждаются в вашей поддержке и участии. Важно прислушаться к своему здоровью – особенно опасны сейчас стрессовые состояния, которые в будущем могут спровоцировать достаточно серьезные заболевания.

Телец

Празднование Нового года и рождественские каникулы слегка нарушат привычный ритм жизни Тельцов. Склонность к яркому выражению эмоциональных чувств и гиперболизация отношений могут одержать верх над выдержкой и привести к решению по поводу кардинальных изменений.

Для семейных весьма повышается риск разводов, поэтому для Тельцов в начале и в середине января 2022 очень важно соблюдать баланс, не поддаваться на провокации, не искать проблем там, где их нет.

В плане деловых отношений и бизнеса этот знак будут одолевать деструктивные настроения. В этом сегменте также присутствует большая вероятность того, что авторитет Тельцов может пошатнуться – в том случае, если эмоции снова возьмут верх. В данной ситуации не стоит решаться на рискованные авантюры, стремясь улучшить свое положение в делах – сейчас это бесполезно.

Однако поддаваться паническим настроениям все же не стоит. Начало года – отличное время для занятий спортом с целью борьбы со стрессом. Оптимальные варианты – коньки, лыжи, фитнес, бассейн. Крепкое здоровье Тельцов позволяет им увеличить физическую нагрузку, а выброс адреналина только пойдет на пользу.

От путешествий в первую декаду месяца лучше отказаться – в этот период в жизни Тельцов отчетливо видны неурядицы, проблемы, стечение неблагоприятных обстоятельств. Возможен обман, связанный с документацией, деловой перепиской, бизнес-планами.

Ситуация кардинально изменится в третьей декаде месяца. Начиная с 20-х чисел, можно отправляться как в туристические вояжи, так и по делам фирмы. Во всех случаях Тельцов ожидает успех и эффективность решения текущих задач.

Близнецы

Начало 2022 года не заставит скучать представителей этого знака Зодиака. Близнецы будут полностью охвачены решением профессиональных вопросов, привлекая своим рвением внимание руководства.

Главное – не увлечься блеймстормингом, поскольку по итогу вы рискуете нарушить баланс корпоративной атмосферы. При благоприятном исходе уже в конце января особо старательные Близнецы могут получить повышение по службе в виде должности руководителя.

Однако нужно быть готовым к тому, что коллектив сотрудников окажется непростым, а потому придется уделить немало внимания становлению корпоративной этики.

По окончанию января 2022 года вполне можно ожидать получения выгодного соцпакета, который станет очень хорошей компенсацией за все затраченные усилия.

Весь месяц, включительно с новогодними каникулами, будет благоприятным для тех, кто занят в творчестве или имеет публичную профессию. Это как раз та ниша, которая позволяет в полной мере реализоваться творческим Близнецам.

Для безработных представителей этого знака имеется большой шанс найти доходное место. Обладающие задатками руководящего работника могут рассчитывать на то, что их кандидатура будет рассматриваться в позитивном ключе.

В повседневных делах представители этого знака могут ожидать существенную поддержку от начальства. Здесь чрезвычайно пригодится природное умение Близнецов мягко решать острые конфликты.

В финансовом секторе следует быть осторожным – особенно, если дело касается кредитования. Незапланированно изменения, неблагоприятные тенденции роста валюты и прочие факторы не дают повода Близнецам рассчитывать на подобные ресурсы.

В первой и второй декаде января лучше пересесть на общественный транспорт – передвижение на своем авто может привести к аварийным ситуациям, после которых придется хорошо вложиться в ремонт транспортного средства.

Январь – благоприятное время для решения вопросов, связанных с государственной властью и разными официальными инстанциями.

От родственников вполне вероятны дополнительные финансовые поступления – в виде подарков или приятных презентов. Со здоровьем никаких проблем не предвидится – разве что только в конце месяца, из-за перенапряжения на работе.

Рак

Январь 2022 года будет успешным для семейных Раков – как в личном плане, так и в бизнесе. Несмотря на то, что во второй половине ожидается некоторое напряжение на работе, четко структурированный тайм-менеджмент позволит им без проблем справиться со всеми возложенными на них обязательствами.

Если же говорить о небольших проблемах личного плана, то они могут быть связаны только с необдуманными тратами второй половинки. Однако при общем раскладе они будут компенсированы в дальнейшем посредством дополнительных доходов.

Начало года дает хорошие предпосылки для развития творческих личностей. Стоит ожидать больших успехов в сегменте публичных выступлений, презентаций научных достижений, педагогики, философии и психологии. Для Раков-родителей настоящим утешением и предметом для гордости станут их дети.

Январь – лучшее время для отдыха, причем Раки смогут гармонично сочетать его с творчеством или своим хобби. Планировать поездки стоит на последнюю декаду месяца - именно на этот период указывают звезды. В начале месяца рекомендовано отказаться от длительных вояжей.

Отпуск желательно планировать вместе со своей второй половиной. Раки, находящиеся в поиске, смогут найти интересное знакомство во время путешествий, но рассчитывать на его продолжительность в этом периоде не приходится.

Здоровье в январе вас не подведет – при правильном подходе к ежедневным физическим упражнениям и пробежкам по утрам.

Лев

Встреча Нового года и прочие мероприятия, связанные с рождественскими каникулами, у Львов пройдет относительно спокойно, без лишних эксцессов. Повышенную осторожность им нужно проявлять при вождении автомобиля. Но лучше всего прислушаться к совету звезд и не садиться за руль вообще, так как в первой декаде января 2022 года на дорогах этот знак Зодиака поджидают большие опасности.

Финансовая сфера Львов не вызывает никаких опасений – даже тех, кто во время праздников немного не рассчитал свой бюджет. Во второй декаде месяца появится очень хороший шанс для дополнительных заработков. Не стоит при этом игнорировать такой вариант, как депозитные вложения или ставки на бирже.

На работе придется все взять в свои руки – иначе вы рискуете нарваться впоследствии на недовольство руководства. Внимательно пересмотрите все бизнес-планы, отрегулируйте их с учетом новой концепции развития дела.

Попробуйте воспользоваться форматом митап, чтобы избежать разных неожиданностей в процессе работы компании. Не нужно рассчитывать на поддержку коллег – ситуация складывается таким образом, что сейчас только вы способны сделать всю работу максимально правильно и эффективно. Берегите нервы, проявите трудолюбие и врожденную стойкость, что позволит вам компенсировать рабочее напряжение.

Здоровье в январе немного подкачает, но поправить его можно будет при помощи оздоровительный процедур. Абонемент в СПА-салон, а также поездка на какой-либо южный курорт здесь будут совершенно нелишними.

Рассмотрение квартирного вопроса имеет двойной подход. Это и отличный потенциал для заключения выгодных сделок в сфере купли-продажи, аренды-сдачи жилья, но это также и довольно большие риски, связанные с авариями, стихийным бедствием, пожарами и прочее. Оптимальный выход из ситуации – страховка владельцами своей недвижимости.

В личной жизни все стабильно. Находящиеся в отношениях смогут укрепить их, для некоторых Львов возможно даже пополнение в семействе. Одинокие найдут свою вторую половинку с многообещающей перспективой на будущее.

Дева

Новый 2022 год для Дев начнется успешно. Уже в январе произойдет много событий, связанных с улучшением финансового состояния, юридической и семейной линией.

Этот месяц станет хорошей базой для наработок полезных связей и формирования успешной команды. Девы будут активно проводить консультации, покажут себя в роли эффективного посредника, займутся перфоманс-менеджментом.

Дипломатичность, отзывчивость и прирожденная внимательность сыграют существенную роль, что позволит приобрести хорошие финансовые поступления. Успех будет сопровождать и тех, кто трудится индивидуально, и тех, кто занят в соавторстве.

У семейных предвидится рост материального благополучия за счет вливания в семейный бюджет доходов от работы второй половинки. Для них рекомендованы совместные поездки на отдых в середине месяца. Путешествия будут увлекательными и насыщенными.

Одинокие Девы могут рассчитывать на интересные знакомства в поездках. Тех, кто давно рассчитывает найти личное счастье, ожидает несомненный успех в этом направлении.

Январь 2022 также чрезвычайно благоприятен для успешного разрешения судебных дел. Удачно сложится развитие контактов с бизнес-партнерами за рубежом. Желательно избегать в этом периоде азартных игр и ставок – звезды указывают на резкий поворот Фортуны в противоположную сторону.

Родители-Девы вынуждены будут существенно потратиться на прихоти своих детей. Это могут быть незапланированные покупки какого-либо нового гаджета, посещение детских развлекательных центров, прочее.

Здоровье в январе не будет самодостаточным, но при том каких-либо серьезных нарушений и патологий опасаться не стоит.

Весы

Встреча Нового 2022 года у Весов пройдет в позитивном русле. Причем, в отличие от других знаков Зодиака, они будут совмещать эти мероприятия с идеей оздоровления.

Одни обязательно запишутся в спортивную секцию, другие постараются установить личные спортивные рекорды. Также не стоит сбрасывать со счетов и возможность посещать СПА-салоны, заказать услуги фитнес-инструктора и диетолога.

Рабочие отношения будут протекать ровно. Между начальством и подчиненными наблюдается полный консенсус, все рабочие моменты успешно решаются на корпоративном уровне. Ваш вклад в общее дело не останется незамеченным со стороны руководства, поэтому в скором будущем можете рассчитывать как минимум на финансовое поощрение.

Однако в личной жизни все будет не так радужно – примерно в середине января нужно ожидать некие разногласия между партнерами. При радикализации настроения это может привести к непоправимым последствиям. Здесь очень важно не поддаваться на провокации и стараться сохранить свой статус-кво. Раздражительность и нетерпимость нужно постараться подавлять в себе – даже в тех ситуациях, когда вы чувствуете свою правоту.

Под конец января стоит ожидать повышение материального благосостояния. Это может быть повышение в зарплате, а могут быть и выигрыши по ставкам в онлайн-казино.

Желательно постараться избежать необдуманных трат – лучше инвестировать их в будущий деловой проект или, в крайнем случае, положить на депозитный счет. Также может рассматриваться вариант трат на хороший ремонт квартиры, что само по себе тоже является неплохой инвестицией.

Здоровью нужно уделить пристальное внимание, поскольку в этом периоде есть большой риск появления простудных заболеваний. Те, у кого наблюдаются хронические недуги, также будут подвержены их обострению.

Скорпион

Январь 2022 года для Скорпионов станет чрезвычайно удачным и позитивным. Те, кто обладает творческим началом и отличается артистическом мастерством, могут оказаться в выигрыше в финансовом смысле. В период новогодних праздников у них есть большой шанс хорошо подзаработать на корпоративах и на проведении социальных мероприятий.

Неприятный сюрприз во второй декаде января преподнесет личный автомобиль. Это может быть и незначительная поломка, и затратный сложный ремонт. Во избежание подобных проблем нужно воспользоваться рекомендацией по поводу своевременного технического обслуживания авто. Такой подход будет весьма актуальным, если учесть то, что во второй половине месяца вас ожидают деловые поездки по всему городу.

После 15 января на работе появится много новых проблем, связанных с большим потоком неструктурированной информации и необходимостью срочно давать ответ. Вполне возможно, что руководители-Скорпионы будут вынуждены прибегнуть к методу прекариата, чтобы максимально эффективно решить все текущие проблемы.

Финансисты должны будут проверить все счета и балансы, пересмотреть планирование и составлять новые бизнес-планы с соблюдением всех предусмотренных процедурой правил.

Неплохое материальное вознаграждение ожидает Скорпионов в середине января 2022. Сумма будет довольно внушительной, а потому есть смысл вложить деньги в ценные бумаги, депозиты - в то, что обеспечит большую прибыль в будущем.

Семейных Скорпионов порадуют дети своими успехами в учебе – успешное завершении учебной четверти, сдача сессии, защита диссертации и прочее. В середине месяца желательно оградить их от экстремального времяпровождения, так как подобные развлечения могут быть довольно травмоопасными.

На любовном фронте Скорпионам предстоит настоящая вспышка романтизма, нежных чувств и любви. Те, кто давно находится в отношениях, могут рассчитывать на предложение руки и сердца.

В плане здоровья у Скорпионов до середины зимы никаких проблем не ожидается.

Стрелец

Для многих Стрельцов начало 2022 года будет омрачено неприятными событиями. Возможно, это будет связано с нереализованными планами или же с какими-либо инцидентами на корпоративном уровне. Однако врожденный оптимизм и жизнерадостность этого знака Зодиака позволят создать более позитивное восприятие окружающего мира.

Домашняя атмосфера также не будет располагать к веселью. Проблема кроется в извечном конфликте между отцами и детьми, поэтому нужно быть готовым к принятию серьезных решений.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, приводящих к разрыву, нужно постараться проявить свое терпение и сердечность. Также вполне можно положиться на понимание со стороны своей второй половины.

Большого внимания потребует жилищный вопрос. Звезды указывают на большой риск возникновения поломок, аварийных ситуаций и даже квартирных краж. Надежная охранная система во многом поможет предотвратить многие риски, также нужно постараться надолго не оставлять жилье без присмотра.

И даже при таком неблагоприятном исходе развитий событий уже в третьей декаде января 2022 Стрельцы могут рассчитывать на поворот Фортуны в свою сторону

У некоторых представителей знака значительно улучшится финансовое положение, некоторые обновят жилье, проведут удачные сделки с недвижимостью. Кто-то получит доходы с той стороны, откуда их и не ожидали – в виде подарков от родственников или в результате реализации своих идей, связанных с хобби. Для бизнесменов ярко прослеживается потенциал по возврату НДС или получения налоговых льгот.

Кроме того, этот период чрезвычайно удачно складывается для покупок – бытовой техники или предметов обстановки для дома либо квартиры. Также допустимо потратить разумную сумму на обучение ребенка либо на развитие нового направления хобби.

Здоровье однозначно не подведет Стрельцов в январе – при том условии, если они будут контролировать свое внутреннее состояние и не волноваться по пустякам.

Козерог

Январь 2022 складывается максимально удачно для всех без исключения Козерогов. Здоровье будет просто отличным, а оптимизм и дружелюбие позволят получить моральные дивиденды в полном объеме.

В сфере бизнеса также все складывается конструктивно. Козероги получат всецелую поддержку от своего непосредственного начальника, которая может выразиться, в том числе, и финансовым вознаграждением.

Это как раз то самое время, когда вы можете смело проявлять амбиции, составлять бизнес-проекты в больших масштабах. Здесь пригодится природная изобретательность, умение решать сложные задачи, которые, несомненно, пойдут на пользу карьере.

Третья декада января сопряжена с деловыми поездками – как в пределах города, так и за рубеж. В этом плане имеет смысл создать атомизированный контент - с тем, чтобы добиться более эффективного восприятия разработок аудиторией.

Дом – это то место, где в январе Козерогам лучше поубавить свои амбиции. Ваши родные ожидают от вас сдержанности, терпеливости, лояльности. Семейным нужно постараться проводить больше времени с детьми, за успехи в школе желательно поощрить их хорошими подарками.

В конце месяца звезды рекомендуют отправиться на отдых, вполне можно даже и экстремальный. Два-три дня уикэнда на свежем воздухе, занятие фристайлом или сноубордингом в горах – самое лучшее времяпровождения для тех, кто предпочитает активный способ жизни.

Водолей

Уже с начала 2022 года Водолеи ощутят невиданный приплыв сил и желание много заработать. Правильный подход к финансовой составляющей, создание инвестиционных проектов, распоряжение депозитами позволят добиться большого успеха.

Отличным образом будут складываться дела и на работе – руководство отметит ваш стиль планирования и сделает чрезвычайно выгодное предложение по проектам принципиально нового направления.

Предприниматели-Водолеи, работающие в сфере фриланса, также увидят существенный рост доходов и увеличение клиентской базы. Те, кто находится в поиске вакансий, не должны упускать момент, а стараться посещать все собеседования. Желательно качественно обновить резюме – это значительно увеличивает ваши шансы на успех.

В начале месяца желательно фильтровать всю поступающую информацию. Это касается работников всех уровней. Опасности таятся в виде интриг за спиной, ошибок в деловой документации. Также могут возникнуть неожиданные неприятности с личным транспортным средством. Во избежание угона или поломок необходимо постараться обеспечить ему охраняемую стоянку или капитальный гараж.

Несмотря на довольно большие предпраздничные траты, общее финансовое состояние семьи Водолеев будет стабильным. Под конец месяца можно ожидать внеплановые доходы, также материально помочь захотят ваши близкие родственники. В этот период можно вкладывать в депозиты, играть на бирже, брать ссуды и кредиты, давать в долг – звезды благосклонны в данном направлении.

Здоровье Водолеев в январе не подведет. До самой середины зимы оно будет поистине богатырским, позволяя реализовать все запланированное.

Рыбы

Январь 2022 года станет удачным периодом для большинства Рыб. Добиться успехов им поможет вдохновение и богатое воображение, которое найдет реализацию в удачных проектах.

Рабочие отношения будут омрачены необходимостью постоянно выяснять различные моменты. Поэтому здесь могут пригодиться навыки A/B тестирования, краудинвестинга. Продуктивной будет деловая поездка, которая была запланирована уже достаточно давно.

Будьте готовы, что ваша самоуверенность иногда может сыграть злую шутку. Бывает так, что вы планируете одно, а выходит совсем по-другому. Для Рыб-подчиненных важно будет показать себя хорошим собеседником и психологом – это привлечет к ним внимание руководства и может дать хороший толчок в дальнейшем для развития карьеры.

В крайнем случае, если появится такая возможность, можно рассмотреть вариант дауншифтинга — как способ, позволяющий максимально расслабиться.

Во второй половине месяца позитивная энергия Рыб должна быть направлена на друзей и близких. Доброта, забота и внимание позитивно повлияют на общие отношения.

В этом периоде желательно не допускать экстрима, иначе это может привести к травмоопасным ситуациям. Большое внимание следует уделять родственникам, коллегам и окружающим.