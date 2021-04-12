Гороскоп на неделю по картам Таро для всех знаков Зодиака: узнайте, кому повезет больше всех!

Овен

На этой неделе Овнам полезно придерживаться режима и размеренности во всем, заранее планировать свои действия и разумно распределять силы. Рвение в профессиональной сфере обязательно принесет свои плоды, но при условии, если вы не станете идти по головам, а проявите благородство и такт! Не удивляйтесь хаотичным скачкам в денежной сфере и не пытайтесь отследить закономерность в росте и сокращении ваших доходов - она неуловима и противоречит логике. Благоприятная неделя для романтических отношений - ваша чувственно-эмоциональная сфера звучит в унисон с природой. Не стесняйтесь казаться сентиментальными - этим вы расположите людей к себе.

Телец

Для Тельцов неделя сложная - лавина семейных забот легко может подорвать здоровье и выбить некогда надежную почву из-под ног! Постарайтесь не принимать близко к сердцу эти временные возмущения на "семейном фронте" и не стесняйтесь делегировать часть домашних обязанностей членам семьи - поддержка и участие должны быть взаимными. Тем более, на профессиональном поприще у вас есть возможность совершить "эволюционный скачок" и существенно повысить свой рейтинг. А ослабленные семейными или сердечными перипетиями лидеры, увы, никому не нужны.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе возможен уверенный рост денежных доходов! Не исключено, что вам поступит предложение о новой работе или работе по совместительству. Или вы откроете для себя дополнительный источник доходов. И это поставит вас перед непростым выбором - довольствоваться синицей, надежно зажатой в руке, или рискнуть ухватить журавля в небе. Прежде чем принимать решение, подумайте хорошо, не переоцениваете ли вы прочность своих нынешних позиций и не пора ли расширять свои перспективы? На любовном фронте все спокойно. А вот от визитов в гости сейчас лучше воздержаться - на чужой территории высок риск оказаться втянутым в конфликт.

Рак

Для Раков неделя в целом благоприятная - сейчас легко можно решить "квартирный вопрос" или принять верное решение о любых передислокациях - будь-то по службе, будь-то в любви. Доходы в этот период могут достигнуть определенного плато, которое перестанет удовлетворять ваши аппетиты и амбиции. Не спешите посыпать голову пеплом - это временно, и ваша деятельная натура вскоре сдвинет денежный вопрос с "мертвой точки". Внимательно присмотритесь к своему окружению - некто может начать беспардонно ворошить ваше прошлое в надежде скомпрометировать вас.

Лев

На этой неделе львиная доля может быть весьма незавидной. Вероятны череда конфликтов в семье, тревожные пертурбации на работе, перебои с деньгами. Увы, все эти невзгоды могут негативно сказаться на вашем здоровье и оказаться тем самым пресловутым бумерангом, который прилетел назад в ответ на ваши неблаговидные поступки в прошлом. Удар по эго будет ощутимый, но этот неблагоприятный период вы перенесете довольно легко, благодаря умению "падать на лапы". Семейным Львам не рекомендуется искать отдушину во внебрачных связях - адюльтер очень скоро уложит вас и ваш брак на обе лопатки!

Дева

События недели могут сосредоточить внимание Дев на финансово-экономической сфере - держа нос по ветру вы легко можете увеличить свой доход и занять выгодную нишу в социуме. Особенно это касается Дев свободных профессий или работающих на самих себя! Неделя благоприятна для установления новых полезных связей, выработки стратегии развития и личностного роста и накоплений любого толка. Да, в эти семь дней роль Плюшкина пойдет вам на пользу! А вот на любовном фронте ожидаются возмущения - постарайтесь пройти эти "грозовые дожди" достойно и не позволить им размыть ваш фундамент любви!

Весы

Некоторое снижение доходов не должно ввергнуть вас в пучину депрессии, дорогие Весы, и превратиться в долговременную тенденцию. Колебания в финансовой сфере - повод проанализировать, где и когда вы совершили "поворот не туда" и оперативно вернуться на правильный маршрут! Кстати, на этой неделе Весам не стоит игнорировать народную мудрость о скупом, который платит дважды! Времени на семью и любимого человека может катастрофически не хватать, и придется очень постараться, чтобы держать баланс между "чашей любви" и "чашей работы"

Скорпион

На этой неделе Скорпионы могут быть одержимы заботой о семье и идеей здорового образа жизни. На реализацию этой "идеи-фикс" вы готовы будете тратить не только львиную долю сил, времени, но и доходов. Цели, на первый взгляд, благородные, однако помните про меру во всем и постарайтесь не отравить близких своей излишней заботой и вниманием! Часть энергии лучше направить в профессиональное русло - любой простой в работе в эти семь дней чреват серьёзной стагнацией в ближайшем будущем! И, по возможности, воздержитесь от дальних поездок - высок риск аварий и утраты ценного багажа.

Стрелец

Досадные осечки на профессиональном поприще, которые весьма вероятны на этой неделе, не помешают Стрельцам увеличить в эти семь дней свой доход и никоим образом не отразятся на их привлекательности для противоположного пола. Не упустите шанс начать все сначала в любви и не отказывайтесь от удовольствий - сейчас легко получится совмещать работу и свое романтическое настроение. Единственное правило: не хвалитесь своими достижениями - завистники пристально следят за вашей жизнью, мечтая подставить вам подножку. Поэтому придерживайтесь правила: счастье любит тишину!

Козерог

Неделя у Козерогов ожидается экзистенциальная - вы чаще обычного можете задумываться о своем месте в жизни и, скорее всего, придете к выводу, что ваши усилия на профессиональном поприще и заботе о счастье любимых и близких не оценены и не вознаграждены по достоинству. Объективность, увы, на этой неделе оставляет желать лучшего. Поэтому не спешите хватать близких за горло, требуя додать вам любви - подобное чувственное стяжательство может их оттолкнуть и накалить обстановку в семье. А сейчас семья для вас - самый надежный тыл! Тем более, что вы входите в собственную эпоху социально-профессиональных перемен.

Водолей

Для Водолеев неделя безликая - почти нулевая профессиональная активность, мелкие шероховатости в отношениях с близкими и легкое недомогание будут сменятся такими же мелкими радостями и кратковременным приливом сил. Просто переждите этот спад активности за чтением интересных книг или погрузившись в монотонную и не требующую чрезмерной активности работу. А может это намек Пространства, что вам пора отдохнуть?

Рыбы

Для Рыб неделя весьма благоприятная - переживания о деньгах, работе и здоровье отойдут на второй план, и вы, наконец, сможете навести порядок в своей голове, обрести покой в душе и наладить "погоду в доме" - она сейчас важней всего! В эти семь дней в личной жизни для вас предусмотрен "зеленый коридор", поэтому наслаждайтесь любовью, общением с близкими и родными людьми и набирайтесь сил - уже в конце недели вам может поступить заманчивое предложение по работе, принимая которое желательно быть во всеоружии!