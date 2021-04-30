Гороскоп на май для Водолеев: конец весны принесет невероятные изменения
Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака Водолей подскажет, к каким важным событиям и переменам следует вам приготовиться в последний месяц весны. Астролог отметила, что проблемы могут возникнуть в сфере личной жизни.
Прогноз на май 2021 для Весов составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).
Асцендентные водолеи сконцентрируют свое внимание на недвижимости, ремонтах, домашних делах или посвятят время решению вопросам имущественного характера, разделом собственности, родственным связям или наоборот скандалам с партнерами и родственниками.
Рабочий процесс будет идти на отлично, и за это начальник будет регулярно хвалить. В коллективе – рабочая атмосфера, когда коллеги и подчиненные будут готовы сообща добиваться наилучшего результата.
Ваша команда будет работать с энтузиазмом как единомышленники. Возможны благоприятные перемены на работе: новая техника, более просторный и комфортный кабинет, другие приятные нововведения.
В личной жизни придется поволноваться, потому что май принесет противоречивые события. С одной стороны, может очень удачно решиться наболевший квартирный вопрос. В этом могут принять участие ваши родственники. С другой стороны, если вы или ваш партнер проявите нетерпение - будете склонны к разрыву отношений. Проявите выдержку, так как от вас зависит благополучие домочадцев и гармония в доме.
Материальное положение будет не только стабильным, но и весьма успешным, ваши возможности расширятся. Могут быть крупные доходы из-за рубежа, от заграничных проектов, а кому-то предложат работу в крупной международной фирме.
Можно получить высокую прибыль от сделки по недвижимости, вероятна выгодная аренда на длительный срок и благополучный арендатор. Самое время заняться приобретением вещей для дома – они будут выгодными, полезными и долговечными.
В конце месяца могут быть неприятные ситуации с детьми, покровителями, любимыми и друзьями. Возможно, ситуации сложатся так, что придется с кем-то расстаться навсегда и оставить это в прошлом.