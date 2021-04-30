Гороскоп на май для Водолеев: конец весны принесет невероятные изменения

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака Водолей подскажет, к каким важным событиям и переменам следует вам приготовиться в последний месяц весны. Астролог отметила, что проблемы могут возникнуть в сфере личной жизни.

Асцендентные водолеи сконцентрируют свое внимание на недвижимости, ремонтах, домашних делах или посвятят время решению вопросам имущественного характера, разделом собственности, родственным связям или наоборот скандалам с партнерами и родственниками.

Рабочий процесс будет идти на отлично, и за это начальник будет регулярно хвалить. В коллективе – рабочая атмосфера, когда коллеги и подчиненные будут готовы сообща добиваться наилучшего результата.

Ваша команда будет работать с энтузиазмом как единомышленники. Возможны благоприятные перемены на работе: новая техника, более просторный и комфортный кабинет, другие приятные нововведения.

В личной жизни придется поволноваться, потому что май принесет противоречивые события. С одной стороны, может очень удачно решиться наболевший квартирный вопрос. В этом могут принять участие ваши родственники. С другой стороны, если вы или ваш партнер проявите нетерпение - будете склонны к разрыву отношений. Проявите выдержку, так как от вас зависит благополучие домочадцев и гармония в доме.

Материальное положение будет не только стабильным, но и весьма успешным, ваши возможности расширятся. Могут быть крупные доходы из-за рубежа, от заграничных проектов, а кому-то предложат работу в крупной международной фирме.

Можно получить высокую прибыль от сделки по недвижимости, вероятна выгодная аренда на длительный срок и благополучный арендатор. Самое время заняться приобретением вещей для дома – они будут выгодными, полезными и долговечными.

В конце месяца могут быть неприятные ситуации с детьми, покровителями, любимыми и друзьями. Возможно, ситуации сложатся так, что придется с кем-то расстаться навсегда и оставить это в прошлом.