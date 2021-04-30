Гороскоп на травень для Водоліїв: кінець весни принесе неймовірні зміни

Гороскоп на травень 2021 для знака Зодіаку Водолій підкаже, до яких важливих подій і змін слід Вам приготуватися в останній місяць весни. Астролог зазначила, що проблеми можуть з'явитися у сфері особистого життя.

Асцендентні Водолії сконцентрують свою увагу на нерухомості, ремонтах, домашніх справах або присвятять час розв'язанню питань майнового характеру, розділом власності, родинним зв'язкам або навпаки скандалам з партнерами та родичами.

Робочий процес буде йти на відмінно, і за це начальник буде регулярно хвалити. У колективі - робоча атмосфера, коли колеги та підлеглі будуть готові спільно домагатися найкращого результату.

Ваша команда буде працювати з ентузіазмом як однодумці. Можливі сприятливі зміни на роботі: нова техніка, більш просторий і комфортний кабінет, інші приємні нововведення.

В особистому житті доведеться похвилюватися, тому що травень принесе суперечливі події. З одного боку, може дуже вдало вирішитися наболіле квартирне питання. У цьому можуть взяти участь ваші родичі. З іншого боку, якщо ви або ваш партнер проявите нетерпіння - будете схильні до розриву відносин. Проявіть витримку, оскільки від вас залежить благополуччя домочадців і гармонія в будинку.

Матеріальне становище буде не тільки стабільним, але і вельми успішним, ваші можливості розширяться. Можуть бути великі доходи з-за кордону, від закордонних проєктів, а комусь запропонують роботу у великій міжнародній фірмі.

Можна отримати високий прибуток від угоди з нерухомості, ймовірна вигідна оренда на тривалий термін і благополучний орендар. Саме час зайнятися придбанням речей для дому – вони будуть вигідними, корисними та довговічними.

В кінці місяця можуть бути неприємні ситуації з дітьми, покровителями, коханими та друзями. Можливо, ситуації складуться так, що доведеться з кимось розлучитися назавжди та залишити це в минулому.