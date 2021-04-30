Гороскоп на май для Стрельцов: в конце весны вам будет не до отдыха

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака Стрелец подскажет представителям знака, к каким важным переменам вам следует готовиться в конце весны. Астролог говорит, что Стрельцов ждет насыщенный и продуктивный месяц.

Асцендентным стрельца в этом месяце стоит уделить время своему состоянию здоровью и делам на работе. Навести порядки в офисе, решить вопросы с подчиненными, коллегами, домашним персоналом и уделить время своим питомцам.

Руководителям коллективом стоит задуматься о расширении штата – новые сотрудники будут настоящими профессионалами, ответственными и надежными. Первая половина месяца позволит увеличить доходы на основном месте работы.

Возможно, кто-то из подопечным попросит повышение зарплаты, или вы словите кого-то на краже. Могут быть хлопоты и беспокойства в оформлении бумаг, поездках, командировках, анализах и не очень приятные известия в деловой, личной, семейной сфере и по здоровью.

Затмение в первом доме в соединении с Узлом прошлого говорит о том, что вам необходимо расстаться с некими паттернами своего поведения и мышления так как от этого будет зависеть успех или неуспех ближайшего будущего, качество жизни, бизнеса и личных отношений.

Такая комбинация поможет вам преодолеть препятствия, но только в том случае, если вы будете работать над собой и будете проявлять активность, инициативность и нетривиальность в своих поступках.

В мае вам будет не до отдыха. Многие Стрельцы смогут выгодно инвестировать средства, сдать в аренду жилье, сделать небольшие приобретения в дом, но делать это лучше в первой половине месяца.

Конец месяца категорически не подходит для кредитов, открытия депозитов и авантюрных финансовых операций. Безработным нужно активизировать поиски вакансии, соответствующей вашему уровню.

Обязательно организуйте дружеские встречи – они пройдут в теплой, доверительной обстановке, позволят сблизиться и наполниться приятными эмоциями. Союзы и партнерства в этом месяце будут основаны не только на выгоде и взаимной симпатии, но и на общности интересов, дружбе.