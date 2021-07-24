Гороскоп для Льва на август 2021: отправляйтесь в поездку и берегите финансы

В августе 2021 знак зодиака Лев и асцендентный Лев будут проявлять на полную свой эгоизм, любовь к себе и обращения на себя внимания "и целого мира мало". Что не очень понравится вашему партнеру по браку или по бизнесу.

Это отличный период, чтоб "хайпануть", стать популярным в вашей сфере бизнеса и заняться рекламой и продвижением своего бренда/себя. Некоторые Львы захотят преобразиться, сходить в салон, к косметологу, изменить прическу и накупить ярких и дорогих брендовых вещей.

Успех будет ожидать тех Львов, кто занят в сфере публичности, политики, искусства, спорта, кино, рекламы, блоггерства, маркетинга и рекламы. Хорошо будут решаться любые финансовые вопросы, будут подарки и новые предложения по работе.

В отношениях будет не все так гладко. Лучше не выяснять в августе 2021 отношения, а заниматься работой и рутиной. Возможны, непонимания, ссоры и разногласия со своим партнером по браку или бизнесу.

Некоторые асцендентные Львы примут решение расстаться со своим партнером или другом. Чтоб избежать конфликтов, напомните о тех правилах о которых вы договаривались на берегу или пропишите их и условия сотрудничества, если это касается делового партнерства.

После 8 числа (новолуния) вам придется взять на себя ответственность за развитие вашего дальнейшего партнерства и постараться все свои проблемы решить собственными силами. На это будет выделено много энергии и возможностей.

В работе и карьере может быть резкие перемены и скачек либо резкое повышение, либо увольнение, все зависит от предыдущих ваших деяний и обстоятельств. В первую половину месяца не вкладывайтесь ни в какие авантюрные или сомнительные схемы.

Возможно, вам захочется потратить деньги вашего партнера или супруга. Так же в свою очередь ваш партнер по жизни может сделать вам деловое предложение, например, осуществить стартап, вместе инвестировать или провернуть какую-то финансовую схему.

Навестите родных, бабушек, дедушек, проявите к ним заботу и внимание, так как могут быть неожиданные обстоятельства с ними.