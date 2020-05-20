Гороскоп на июнь по картам Таро: какие сюрпризы ждут все знаки Зодиака

Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Гороскоп по картам таро на июнь 2020 расскажет, какие жизненные сферы станут ведущими для каждого знака Зодиака

Гороскоп 2020 на июнь по картам Таро для всех знаков Зодиака расскажет, какие сюрпризы приготовила Вам судьба в финансах, карьере, любовной и семейной сфере, а также отношениях с окружающими. Гороскоп составила для Styler таролог-практик Инна.

Овен

Основная характеристика – обновите знания, окружение, методы.

Финансы. Остерегайтесь друзей и коллег, которым Вы в свое время помогали становиться на ноги. С ними доход вряд ли вырастет. Возможно, даже будут потери с такими "друзьями".

Карьера. Ваши схемы и карьерные желания могут сработать, лишь если Вы приложите усилия и будете лично все контролировать.

Любовь. Осторожно, Вами манипулируют, но эти манипуляции легко разоблачить, если Вы примените свои знания человеческих отношений.

Отношения. Личные отношения могут быть осложнены деловой составляющей. Может, не стоит все переводить на деловые рельсы.

Семья. Ситуация в семье могут настолько обостриться, что приведет к служебному роману. Не исключительно, между вами и Вашим подчиненным.

Телец

Основная характеристика – удачный период для новых дел и проектов.

Финансы. Финансовое положение может улучшиться лишь тогда, когда Ваши проекты будут соответствовать духу закона. Никаких "схематозов"!

Карьера. Обратитесь за помощью именно к родственным связям и близким людям. Они – ваша опора в карьерном росте.

Любовь. У Вас есть шанс быть безоговорочным авторитетом у любимых и у потенциальной второй половинки для укрепления или построения отношений. Воспользоваться ли этим шансом – решать Вам.

Отношения. Сейчас не лучшее время разрывать отношения с окружающими. По крайней мере, кардинально и безапелляционно. Ведь правда не на Вашей стороне в этом месяце.

Семья. Да, в семье бывают капканы и ловушки. Присмотритесь – возможно, Вы уже в такой ситуации. Не надо так слепо доверять людям.

Близнецы

Основная характеристика – иногда для получения нового нужно разрушить старое.

Финансы. Безапелляционность и бескомпромиссность – это не Ваш лозунг этого месяца для получения дохода. Больше гибкости для улучшения финансов Вам не помешает.

Карьера. Есть долги перед коллегами? Рекомендуется как можно скорее отдать, потому что это может негативно повлиять на Вашу работу (бизнес) в дальнейшем.

Любовь. Если не уверены, что все можно будет "склеить" позже – не крушите все под корень. Вернуть к лучшему будет трудно.

Отношения. Отношения с окружающими – это всегда работа. И не всегда легкая. Поэтому иногда разрыв старых отношений – это шанс получить более нужные именно Вам отношения.

Семья. Возможно, сейчас самое время понять, что старые семейные традиции не работают для поддержания семейного очага ярким и теплым. Введите новые (но обсудите это с семьей).

Рак

Основная характеристика – обратите внимание на Ваши отношения с близкими людьми.

Финансы. Улучшение финансового положение возможно при Вашем сотрудничестве с настоящими профессионалами. Самостоятельно можете не справиться с целями получения прибыли.

Карьера. Вам можно позавидовать. Большая вероятность, что все будет без интриг, авралов. Спокойствие на работе тоже иногда нужно.

Любовь. Иногда любовью не всегда является любовью. Этот месяц может принести Вам понимание, что придуманная вами любовь – это просто зависимость от конкретной личности.

Отношения. Отношения с окружающими – это Ваш шанс в этом месяце найти то, чего (или кого) ищете. Не испортите такой шанс, просто внимательно присмотритесь.

Семья. Время для отдаленности и отчужденности прошло. Самое время для душевных разговоров, а возможно, и для признания в любви.

Лев

Основная характеристика – Все прекрасно! Но есть небольшие нюансы.

Финансы. Материальное положение может пошатнуться. Не критично, однако расходы следует пересмотреть.

Карьера. Возможен обман при красивых обещаниях. И не доверяйте должникам – лучше это оформить документально.

Любовь. В этом месяце именно Вы – объект любви и поклонения. Но не пользуйтесь в корыстных целях Вашим временным положением. Ибо позже обман вскроется и Вам припомнят Вашу алчность.

Отношения. Цель не всегда оправдывает средства. Посмотрите вокруг – рядом есть человек, который может помочь в достижении важных для Вас целей.

Семья. К счастью, не всегда надо бороться до крови или как на войне. Переведите дух, сейчас все спокойно.

Дева

Основная характеристика - будьте добрыми, но не добродушными.

Финансы. Тяжелая ноша власти наконец не будет такой тяжелой в отношении получения доходов. Расправьтесь с ношей и займитесь рутинными, но важными делами.

Карьера. Между кнутом и пряником в этом месяце выберите пряник. Хорошее отношение – тоже действенное средство для карьеры.

Любовь. Не давите авторитетом на отношения. Хорошо, когда по-новому взглянуть на любовь и его значение для Вас. Поставьте новые цели – сейчас они более достижимы.

Отношения. Усталость? Нет! Воодушевление и вперед! Без критики и осуждения больше будет пользы для отношений в июне.

Семья. Закон доброты – это закон сохранения семейных отношений. Но наивности не допускайте.

Весы

Основная характеристика – подумайте, кто с Вами в игре.

Финансы. Возможно, что делали проект вместе с хорошими знакомыми, а разгребать неприятные последствия будете Вы одни. Включите "холодную голову".

Карьера. Те, кто с Вами рядом будут в июне, хорошие ораторы, но плохие исполнители. Учтите это в работе.

Любовь. Долго не думайте, потому что могут быть более сообразительные и упорные. Решили – действуйте!

Отношения. Дух соперничества может перерасти в настоящую вражду, которая может раздавить отношения.

Семья. Вероятное разочарование в семейных ценностях. Помните – это не катастрофа, это просто один из этапов в жизни.

Скорпион

Основная характеристика – Возможно, сейчас самое время отсечь то, что себя исчерпало. Однако не пораньте себя.

Финансы. Время выйти из кризисного морального состояния и пересмотреть методы заработка и доходов, которые уже не работают. Ищите новые. Доход зависит от Ваших волевых решений

Карьера. Действуйте решительно и без возражений, перед этим взвесив именно Ваши желания. Нет времени на сентиментальность (но еще раз – не пораньтесь)

Любовь. Вот тут скорость не в Вашу пользу. Не действуйте сгоряча. Успокойтесь и оцените шансы и ситуацию для получения желаемого.

Отношения. Ваше счастье кажется стабильным. Не разрушайте гармонию неосторожными словами или действиями.

Семья. Ваши умения сгладить острые углы сохранит семью.

Стрелец

Основная характеристика – не время для ухищрений.

Финансы. На ваш доход могут сильно влиять государственной структуры (контролирующие органы особенно). Велика вероятность штрафов.

Карьера. Не верьте обещаниям, требуйте доказательств и обоснований.

Любовь. Не время делиться проблемами с любимыми или потенциальными половинками. Именно сейчас Вас могут понять неправильно.

Отношения. Не пытайтесь построить и развивать отношения на лжи – не поверят и разоблачат.

Семья. Не стоит в семье усиливать свои лидерские качества путем лицемерия и обещаниями. Это угроза отношениям.

Козерог

Основная характеристика – будьте честными, но не будьте наивными.

Финансы. Сейчас не то время, чтобы верить пустым обещаниям ради улучшения финансовой ситуации. Рядом с Вами есть мошенники, поэтому требуйте документы, обоснования.

Карьера. Возможны разочарование и апатия. Это просто так сейчас, так будет не всегда.

Любовь. В этом месяце любовь надо завоевывать. Честными подходами, с привлечением ценных подарков. Но ведь Вы сами так хотите, не так ли?

Отношения. Застой в отношениях с окружающими. Ведь часто выдаете желаемое за действительное. Обратите внимание на более полезные и практические отношения. Это сейчас лучше, чем эфемерные и ностальгические отношения.

Семья. Отношения не имеют яркой окраски, но есть определенные неискренность в отношениях. Это так в июне. А в июле посмотрим...

Водолей

Основная характеристика – шума много, а дела мало.

Финансы. Станьте тем лицом, которое задает правила игры, а не пассивным участником. При этом, ради достижения финансового результата, следует использовать Ваше естественное очарование.

Карьера. Возможно, не все Ваши друзья на работе – настоящие друзья. Будьте осмотрительными – с подачи таких "друзей" Вы можете оказаться в центре скандала.

Любовь. Ваш эгоизм может стать причиной конфликта, в который будут втянуты и Вы, и Ваш избранник (избранница), и общие друзья.

Отношения. В спорах рождается истина. Главное – не допустить в июне перегрева ситуации в отношениях с окружающими.

Семья. И в семье иногда присутствует дух обмана. Будьте более скептичны к информации, которую получите от родственников – проверка не помешает.

Рыбы

Основная характеристика – не делайте необдуманных трат, не время для этого.

Финансы. Не хватает столько средств на развлечения, сколько бы хотели? Сэкономите сейчас – поблагодарите позже, впереди изменения.

Карьера. Не очень приятные известия, которые могут привести к непредвиденным расходам. Возможно, с курсами или учебой, которые придется оплачивать вам.

Любовь. Не исключено, что нынешняя общая ситуация заставит Вас пересмотреть существующие отношения. Или это просто весенняя апатия. В любом случае, не выбрасывайте негатив на окружающих – потом Вам не простят.

Отношения. Не обхитрите самих себя. Ибо потеряете тех немногих настоящих друзей, которые с вами несмотря на все невзгоды.

Семья. Возможны непредвиденные расходы на представительниц старшего поколения (мамы, бабушки, тещи, свекрови). Именно эти расходы могут быть краеугольным камнем конфликтов.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака смогут легко разбогатеть в июне.

Автор: Ирина Мельник