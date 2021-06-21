Гороскоп на июль для Овна: вас ждут фантастические перемены!

Астролог считает, что июль для Овнов будет удачным месяцем, очень активным, вдохновенным и творческим, так как будут действовать "львиные" энергии, которые близки по духу Овнам.

"Вы будете чувствовать колоссальную энергию и желание действовать, добиваться своих целей, сможете быть услышанными и показать себя во всей красе. Только не перестарайтесь, иначе люди увидят вашу неискренность и дешевые понты. Уделите время своим детям, хобби и проектам, которые носят творческий характер и публичность", - советует эксперт.

По мнению Арины, прибыль принесут также различные образовательные и научные проекты, торговля, юриспруденция, сотрудничество с зарубежными партнерами, спортивные мероприятия.

"Могут всплыть проблемы взаимоотношений с детьми, проблемы воспитания, возможно, вы мало уделяете им время и заняты только своей персоной. Если же Вы давно мечтаете о ребенке, то в середине лета велика вероятность зачатия или усыновления малыша", - порадовала астролог.

А вот в личной жизни все будет не так гладко. Астролог считает, что могут быть огорчения в любви, разрывы отношений с любимыми, измены, разочарования и разводы. В отношениях трудно будет найти компромисс, будет хотеться гнуть свою линию, ваш партнер или вы можете потребовать, чтоб отношения перешли на более серьезный уровень, либо нет смысла дальше продолжать.

При этом вы можете рассчитывать на поддержку от папы или мамы. Также июль весьма благоприятен для ремонта. Ваша обновленная квартира или дом станет уютным и комфортным. Многие Овны смогут в этот период существенно улучшить свои бытовые условия.

"Ваш энергетический порыв, инициатива и высокая работоспособность будут отмечены не только близкими, но и коллегами. Ваша интуиция и благоприятные обстоятельства будут способствовать выгодным инвестициям, депозитам. Июль отлично подходит для новых проектов, организации бизнеса, получения прибыли от производства", - резюмировала Арина Артуровна.