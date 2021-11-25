Гороскоп на декабрь 2021 для Близнецов: в чем вам повезет больше всего этой зимой

"Декабрь - идеальное время для работы над ошибками у Близнецов. Прежде всего это касается мировоззренческих взглядов - знаку нужно искать проблемы не в среде окружающих, а в самих себе", - говорит эксперт.

При правильных умозаключениях основная жизненная проблема обязательно останется в будущем позади. Рекомендовано сделать визит к психотерапевту, поездки на Тибет и Мачу-Пикчу и прочие виды деятельности, располагающие к философии.

В отношениях и деловой сфере грядут интересные события

В партнерстве Близнецов ожидают яркие и знаменательные события, связанные с партнерами по браку, бизнесу, клиентами или врагами. Это и знакомства, ведущие к серьезным отношениям, и заключения договоров, и расставания, и скандалы.

У кого уже есть партнер, тот может ожидать на переформатирование гражданского брака в официальный.

Также вы можете ожидать возврат средств по каким-либо причинам, возможно это возврат долга или вам вернут деньги за тур, в который вы не сможете поехать.

В целом, могут быть финансовые вопросы связанные долгами, алиментами, кредитами или общим капиталом с партнером по бизнесу.

Карьера может пойти "под горку"

В том случае, если продуктивная для брака встреча не состоится, декабрьские контакты привнесут множество интересных дискуссий и корпоративной коллаборации.

"Все это дает отличные предпосылки для роста профессионализма и развития карьерного роста. Умение достойно участвовать в дискуссиях, находить компромиссы, акцентировать на продуктивности консультаций указывает на то, что в профессиональном смысле Близнецов ждет успех. В декабре во всех смыслах главное - это найти консенсус", - уверена астролог.

В плане финансовых трат следует поберечься. Нужно всеми силами стараться избегать соблазнов играть на бирже, делать необоснованно высокие ставки.

Большое внимание рекомендовано уделять правильности оформления юридической документации, особенно если дело касается бизнесовых структур. Стоит обратить внимание на творческие проекты - они способны принести ощутимую прибыль.

Дети Близнецов в декабре покажут хорошие результате в творчестве или спорте. Уделяя внимание мерам безопасности во время проведения новогодних праздников, заботливым родителям-Близнецам удастся избежать многих проблем, связанных с травмоопасными ситуациями.

Со здоровьем могут возникнуть проблемы

В плане здоровья самочувствие взрослых представителей знака Зодиака может немного ухудшиться, но непосредственно к Новому году организм стабилизируется, позволяя провести время с максимальной пользой.

"Праздники лучше отметить с партнером по браку или бизнесу, клиентом или лучшим другом (подругой)", - резюмировала эксперт.