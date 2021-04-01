Гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака: какие перемены ждут вас в эпицентре весны

Овен

Апрель для Овна - отличное время, чтоб выйти из тени и проявить инициативу, стать заметным в любом ключе, так же неплохо привести себя в форму и заняться собой. На первый план выйдут ваши цели, к которым вы стремитесь, и вы сами. Огненные энергии будут заставлять вас стать более волевыми и выносливыми в психоэмоциональном плане.

"Чтобы добиться своего, вам придется проявить силу, напор и решительность в действиях. Работайте эффективнее и больше, чем обычно. Но проявляйте великодушие к окружающим людям, так как высокомерие и эгоцентризм могут все испортить", - советует Арина.

Ваши усилия приобретут смысл и результат, если вы максимально проявите желание сотрудничать, обаяние, а искрометное чувство юмора могут заметно изменить положение дел. Также важной составляющей будет ваш внешний вид и аккуратность.

По мнению астролога, в апреле расширится сфера деловых контактов Овна, могут завязаться полезные знакомства и новые клиенты, приобретение друзей, новая информация и дела связанные с общественными организациями, клубами и покровителями.

При этом эксперт предупреждает, что могут быть трудности и конфликты со старшими и начальством, борьба за популярность, успех и социальное положение. Помимо этого стоит исключить опасные развлечения и любой риск - вероятны травмы и ДТП.

Телец

В апреле у Тельца появятся возможности для повышения доходов, вследствие профессионального роста, спекулятивных действий в бизнесе или карьерного роста. Либо же будет финансовая помощь от родителей, помощь со стороны, подарки и возможность получить выгоду от влиятельных людей или начальства. Особенно хорошо пойдет теневой бизнес, медицина, сферы, связанные с морем и водой, живностью, доходы от творчества.

А вот в сфере личных отношения возможны интересные сюрпризы. Романтические увлечения могут быть тайными, участие в треугольниках, или надуманная любовь, которая присутствует только в вашей голове.

Вероятны любовные взаимоотношения из прошлого, особенно те, в которых пострадали вы. Непредвиденные развязки любовных историй. Информация, которую вы получите в этом месяце, может содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь только вам.

"На первый план выступят ваша интуиция, подсознание и мечты, которые помогут разобраться в запутанных ситуациях. Возможны тайные поездки и контакты с незнакомыми людьми", - рассказала астролог.

Она предупредила, что в апреле у Тельца могут быть неприятности и негативные известия. Вынужденные переезды, судебные разбирательства, несвобода выбора, кто-то попытается подчинить себе вашу волю, поставить вас перед неким выбором, так же есть указание на болезнь кого-то из родственников, зависимость от других людей и ограниченные инициативы.

Близнецы

Эксперт обращает внимание, что Близнецам в апреле могут помочь добиться поставленных целей и осуществить задуманное друзья, покровители или спонсоры.

Также ожидается успех в делах, связанных с наследством, общественными организациями, акционерными обществами, клубами, политикой, IT-сферой, крупным бизнесом и внешней торговлей, СМИ, делами, связанными с иностранными партнерами

"Этот месяц отличится повышенной активностью. Вы станете более предприимчивым, инициативным и решительным. Будет много разговоров с будущими партнерами по проектам, создадутся новые коллаборации, будут обсуждаться планы и стратегии", - рассказала астролог.

Специалист рекомендует представителям этого знака Зодиака смело браться за любые заинтересовавшие их дела, и не страшиться брать на себя обязательства и повышенную ответственность.

"В вас проснется дух борьбы и соперничества, что даст позитивные результаты в соревнованиях, спорте, тендерах, участии в любых мероприятиях, судебных разбирательствах", - отметила Арина.

Однако при этом Близнецам в апреле нужно быть аккуратными с финансовыми инвестициями и манипуляциями - вероятны материальные ущербы или неожиданные потери в результате ограблений, болезней, ДТП или других неожиданных неприятных ситуаций.

Рак

В апреле у Раков наступит благоприятное время для дальних путешествий, отдыха вдали от дома, уединенной работы на природе, оздоровительных поездок, лечения.

Так же вас ждет вдохновение и творческий успех, духовный рост, могут сниться пророческие сновидения, которые подскажут вам как поступить в той или иной ситуации.

"В плане личных и партнерских отношений могут быть трудности. Избегайте конфликтов с начальством, партнерами по бизнесу, родственниками, публичных скандалов. Вы можете эмоционально остро реагировать на ситуации, проявлять нетерпимость и быть склонны к разрыву отношений, наоборот - проявите выдержку, терпение и к концу месяца уже прочувствуете, как изменилась ситуация - вновь проснутся теплые чувства к близкому человеку, отношения укрепятся и выйдут на новый уровень", - предупредила астролог и сообщила, что исход конфликтов может быть печальным - партнеры, инвесторы, клиенты или партнер по браку разорвет с вами все договоренности и отношения.

А вот финансовая сфера жизни, напротив, будет достаточно продуктивной и активной в этом месяце. Вы сможете проявить свое умение разглядеть выгоду в проекте, человеке, компании, умело распорядиться кредитными средствами, быстро пустить в оборот инвестиции и получить немалую прибыль, а также выиграть грант под свой проект, найти инвестора. Отличное время для начала собственного бизнеса.

Лев

Астролог считает, что для королевских Львов в апреле создается "королевская комбинация", которая будет способствовать успеху через отношения, партнерство личное и бизнесовое, взаимодействие с другими людьми.

"Расширение возможностей и перспектив будет связано с коллаборацией, творческим союзом, путешествиями с вашим человеком. Также есть вероятность заключить брак с иностранцем, человеком издалека, спортсменом, юристом, человеком высокого финансового уровня или популярным. Благоприятное время для выявления и заключения перспективных договоренностей, условностей, контрактов, распределения ролей и ответственности", - прогнозирует Арина Артуровна.

Особенно яркими сферами для Льва станут юриспруденция, продвижение своего бренда, маркетинг, заграничные дела и фирмы, СМИ, сфера образования.

"Если вы ведете научную, писательскую или исследовательскую деятельность, то скорее всего в этом месяце вы получите весьма положительные фидбеки и плоды своей роботы. Любые судовые процессы будут проходить легче и под "защитой". В целом вас будут овладевать чувство справедливости, стремление к духовному росту, искусству, путешествиям, образованию и повышению своей квалификации", - рассказывает астролог.

Не обойдется и без преодоления преград. Так, могут быть сложности с коллективом, подчиненными или домашним персоналом: конфликты, интриги, обманы, кражи, безответственные сотрудники, ротация кадров.

"Нужно проявить максимальную концентрацию и, в то же время, гибкость, чтобы сохранить ценные кадры, контролировать безответственность сотрудников, четко управлять всеми операционными процессами. Если вы наемный работник, то могут быть вынужденные и не совсем благоприятные командировки, где стоить проявить осторожность. Кроме того уделите вниманию своим родным и близким родственникам, возможно ваша помощь кому-то понадобится вследствие плохого самочувствия последних", - добавила эксперт.

Дева

В апреле Девы могут испытать некое напряжение, придется что-то преодолевать и за что-то бороться. Вы можете быть втянуты в финансовые проблемы, как свои, так и чужие.

"Решая их (проблемы - Ред.), вы сможете получить как большую прибыль, но и ущерб, зависимости от продуманности ваших действий. С бездумным риском и азартом стоит повременить, так как могут быть материальные потери вследствие быстрых и опасных действий", - советует астролог.

Работа в этом месяце будет приносить доходы, удовольствия и наслаждение процессом. Если вы в поиске, то это отличное время для трудоустройства. Будет возможность повышения в должности, организовать собственное предприятие, бизнес, решить проблемы с помощью влиятельных людей и высших инстанций. В целом месяц подходит для реализации бюрократических и меркантильных планов.

"Ваше трудолюбие, организаторские и административные способности помогут вам в достижении соответствующего положения. А в апреле у вас появится такой шанс - повысить свой статус, уровень жизни и круг общения, в котором вы вращаетесь", - добавила Арина Артуровна.

В этом месяце повысится сексуальный потенциал Дев, поэтому может захотеться попробовать что-то новое и испытать сильные ощущения. Светские контакты, романтические увлечения и сексуальные отношения станут особенно активными. Такие контакты могут увеличить ваши доходы и улучшить социальный статус.

Также астролог рекомендует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью детей, так как могут быть болезни и травмы из-за рисковых видов спорта, соревнований, спортивных игр.

Весы

По мнению астролога, для Весов на первый план в апреле выйдет партнерство - деловое и личное. Она считает, что в этом месяце стоит задуматься, а тот ли партнер рядом с вами?

"Как влияет партнер на вас: способствует продвижению или наоборот ограничивает и вследствие вы деградируете. Повысился ли ваш статус и финансовое положение благодаря такому сотрудничеству или союзу?! В целом вы будете настроены на дискуссии и обсуждение этих вопросов и дальнейших планов развития", - пишет Арина Артуровна.

В этом месяце вам предоставятся возможности заключить новые выгодные контракты, расширить клиентскую базу, провести рекламные компании и добиться тех условий, которые нужны вам. Смело рекламируйте свои товары и услуги либо найдите специалиста по продвижению. Возможно для своего продвижения, вам понадобится повысить свой профессиональный уровень с помощью обучения или выучить иностранный язык.

В сфере любви вас тоже ждут перемены. Одинокие Весы могут влюбиться или же существующие отношения заиграют новыми красками. Вам будет сопутствовать успех в любви и браке, любых развлечениях, конкурсах, творчестве, консультациях, всех делах, связанных с детьми. Также могут быть неожиданные подарки и сюрпризы. Благоприятное время, чтоб отправиться в путешествие со своим партнером.

"Постарайтесь не накалять обстановку в доме и не спорить со своими родственниками и родителями. В этом месяце лучше не производить никаких манипуляций с недвижимостью, так как могут быть спорные, конфликтные ситуации связанные с разделом имущества, покупкой и арендой", - добавила астролог.

Скорпион

В апреле ваша планета Марс будет в экзальтации, поэтому вы почувствуете прилив сил и желание реализовывать свои планы. Это может быть достаточно напряженный период, но весьма продуктивный и с пониманием выгоды, так как ваше продвижение всегда идет через риски и кризисы.

"Будут предоставлены возможности, чтоб решить финансовые вопросы, например, предоставленный кредит, помощь в долг со стороны, оставленное наследство. Так же благоприятно будут решаться вопросы с недвижимостью, безопасностью и ремонтными работами", - пишет астролог.

А вот рабочие процессы, подчиненные, домашний персонал и ваши питомцы могут изрядно потрепать Скорпиону нервы. На первый план выступят графики работы, решение задач и выполнение обязанностей, связанных с вашей работой, коллегами или служащими. Могут быть неприятные известия или завышенные ожидания по поводу вашей профессиональной деятельности, также интриги или нервозная обстановка в коллективе. Будьте внимательные при любых оформлениях бумаг.

"Ваша сексуальность и притяжение возрастет, как и количество ваших партнеров, но будьте разборчивы в связях, так как могут быть неожиданные последствия. Этот период благоприятен для сбора информации о здоровье и физической форме, если вас что-то беспокоит, хорошо пройти обследования и консультации специалистов. Кроме того время благоприятно для проведения хирургических операций и лечения болезней", - прогнозирует Арина Артуровна.

Стрелец

В апреле Стрельцу придется брать ответственность за себя и других людей, чтоб построить долгосрочное партнерство в любой сфере.

"Это время для оформления договоров, контрактов, переговоров, продуктивного общение, получение юридических или других консультационных услуг. Активизация партнеров, клиентов и конкурентов (врагов)", - пишет астролог.

В финансовой сфере нужно быть бдительным, так как могут быть нерациональные вложения средств, неудачные спекуляции, чрезмерные траты на детей, развлечения. Также потери от игр на бирже, азартных игр, казино и т. д. В течение месяца ваша команда может принести краткосрочную прибыль.

Благоприятно будут проходить всевозможное обучения, интересные нетворкинги, посещения курсов, выставок, театров, дела связанные с детьми, их обучением, спортом, играми, развлечениями. Может возникнуть интерес к чему-нибудь или появление нового хобби.

"При правильном распределении ролей и общению, вам будет сопутствовать успех и везение в вопросах любви и брака. Возможно, вы испытаете что-то особенное, что раннее не удавалось", - добавила Арина Артуровна.

Козерог

Скорее всего, в апреле, вас коснутся дела дома, здоровья, работы, семьи, детей, родителей и недвижимости. Уделите больше внимания родителям и родственным связям, так как могут быть конфликтные ситуации с отцом, родственниками.

"Возможны известия, касающиеся членов семьи или информация от родителей, которые могут дать какие-то мелкие поручения или попросить помощь. Поездки, касающиеся недвижимости, либо вы решите навестить родственников", - прогнозирует астролог.

Не исключено, что по каким-то причинам вам придется поработать дома. Если вы давно планировали переехать, то этот период подходит для поиска вариантов. Это время благоприятно для наведения справок в архивах, оформления документов, связанных с земельными участками, акциями, недвижимостью, сельским хозяйством, садоводством, вопросами аренды.

В апреле у Козерога могут возникнуть трудности в коллективе, напряженная атмосфера. У руководителей может произойти конфликт с подчиненными из-за их безответственности или низкого профессионального уровня.

"Нужно проявить максимальную концентрацию и в тоже время гибкость, чтобы с одной стороны - избежать неточных или двусмысленных указаний, а с другой - не создавать конфликтную ситуацию", - советует Арина.

У наемных работников могут возникнуть проблемы с руководством и желание уволиться. Чтоб этого избежать, проявите в эти больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, поскольку вам предстоит уйма дел.

"Поберегите себя в этом месяце, так как плохое самочувствие может преподнести неприятные сюрпризы, дадут о себе знать хронические болезни. Хорошее время для зачатия и планирования семьи", - добавила астролог.

Водолей

Эксперт считает, что в апреле Водолею обеспечен успех, популярность и симпатии противоположного пола. Это может быть связано с детьми, организацией праздников, публичными выступлениями, презентациями, преподаванием и обучением, играми, развлечениями и спортом.

"С помощью своей активности и инициативности вы сможете завоевать внимание нужной вам аудитории. В этот период успешно будут проходить любые увлечения, продвижение своего творчества, финансовые спекуляции, любовные истории. Ваши дети могут порадовать вас своими успехами и достижениями. Возможны выигрыши и подарки", - прогнозирует Арина Артуровна.

Очень благоприятное время для СМИ, пиар-статей и других интеллектуальных профессий, а также для коммерции и посреднической деятельности. Продуктивно будут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. Хорошо для сдачи экзаменов или зачетов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок рабочего характера.

При этом следует быть аккуратнее, так как многих не порадует ваш успех и достижения.

"В этом месяце вы можете столкнуться с завистью близких, обманом или мошенничеством родственников, друзей и просто посторонним хейтом в социальных сетях. Остерегайтесь интриг, сплетен, постороннего информационного мусора и дезинформациии. Уделите время своему автомобилю, пройдите ТО, так как вероятные поломки автомобиля и ДТП", - добавила астролог.

Рыбы

Астролог считает, что возможны неблагоприятные перемены в делах и срывы планов, поэтому неплохо иметь запасной вариант. Могут быть неожиданные траты и финансовые потери, особенно сферы касающихся друзей, политики, общественной деятельности, онлайн-проектов, IT, спонсорства и покровительства влиятельных людей. Также вероятны ухудшения условий работы, и вам придется приспосабливаться и терпеливо ждать, когда ситуация станет более благоприятной. Возможно, вас отправят в отпуск или работать на дому.

"Если вы давно планировали переезд, то наступило время осуществить его. Это может быть даже другая страна или город. Дома будет благоприятная атмосфера, творческое вдохновение и комфортные условия. Сосредоточьтесь на домашних делах. Вы - хороший хозяин и семьянин, бережливый и практичный. Будет возможность установить теплые отношения с отцом, тещей или свекровью. И все это - благодаря вашей личной инициативе и деятельности", - пишет Арина Артуровна.

Если вы еще не встретили свою родственную душу, астролог советует приглядеться к тем, кто рядом. Не исключено, что среди коллег и старых знакомых есть человек, который давно к вам неравнодушен, также это может случиться в поездке или при обучении.

"В этом месяце будет возможность официально оформить длительные отношения, заключить брак, в основе которого лежит любовь и дружба. Отличное время, чтоб побаловать себя лечебным отдыхом, съездить в санаторий или переехать жить на дачу", - резюмировала эксперт.