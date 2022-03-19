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Гороскоп на 19 марта для всех знаков Зодиаков: кого ждут сюрпризы

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 марта (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Астрологи рассказали, какие интересные события и сюрпризы ждут все знаки Зодиака в субботу, 19 марта.

Об этом пишет ndr.de.

Овен

Если вы будете слишком настаивать на своих аргументах, ваш партнер может почувствовать, что его игнорируют.

Телец

Не позволяйте никому вас обижать и расстраивать. Постарайтесь не сильно критиковать близких сегодня.

Близнецы

Вы чувствуете себя энергичным и уверенным. Но будьте внимательны к более медленным соотечественникам.

Рак

Вас не должны обескураживать сомнения и мелкие неудачи. Верьте в свои собственные силы.

Лев

Не все ваши сегодняшние мечты так нереальны, как вы могли бы подумать.

Дева

Вы готовы слушать других. Но вы не должны принимать все, что вам говорят критически.

Весы

Разные позиции следует уточнять медленно, даже если это требует компромисса.

Скорпион

Ваши результаты будут оценены, когда вы будете ценить результаты других.

Стрелец

Не будьте слишком сдержанны сегодня. Ваш коллега может сделать неверные выводы.

Козерог

У вас все отлично, даже если вы должны быть сегодня одни (но это вряд ли произойдет).

Водолей

Ваши эмоции и сомнения не всегда лучший ваш друг. Сегодня ваши шансы выше, чем вы думаете.

Рыбы

Некоторое время назад вы казались нерешительными - теперь вы достаточно смелы, чтобы снова многое сделать.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какое полнолуние нас ждет в марте 2022 года.

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