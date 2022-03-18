Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака: кому звезды подарят радость

Овен

У Овна есть шанс на любовь или фатальное увлечение. Тайные свидания и страстные записки будут отвлекать их от работы. Будьте осторожны, босс будет смотреть на ваши руки и лучше внимательно следить за тем, что происходит вокруг вас. Благосклонные к вам знаки – Телец и Козерог.

Телец

Тельцы задумаются о любви, станут романтичными и ласковыми. Сегодня вам сопутствует удача, в том числе и в профессиональных делах. Разберитесь с тем, что вас давно беспокоит и будьте уверены, что вам будут сочувствовать. Благоприятные для вас знаки — Лев и Весы.

Близнецы

Близнецы будут пунктуальны и обязательны. Они сделают любую работу на отлично и быстро со всем справятся. Это стоит усилий, потому что начальник наконец-то заметит ваши старания. Вечером встретите близкого сердцу человека. Благосклонные к вам знаки — Стрелец и Водолей.

Рак

Раки хотят отправиться в путешествие, и если они не могут собрать чемоданы, то хотя бы задумаются о том, чтобы навестить родственников или друзей. День хорош для получения новых сообщений. Даже в сплетнях, которые вы услышите, будет доля правды. Благоприятные для вас знаки — Рак и Дева.

Лев

Львы будут заняты делами семьи и своего дома. Множество чувств и воспоминаний не дадут спокойно работать. Подумайте о том, что для вас важнее, и не вините себя за временный упадок сил. Благосклонные к вам знаки — Водолей и Рыбы.

Дева

Девы будут рады сделать что-то против правил. К счастью, большинство ваших безумных идей вызовут у окружающих улыбку и сочувствие. Завязанные дружеские отношения окажутся удачными, а одиноким Девам сегодня повезет в любви. Благоприятные для вас знаки — Овен и Близнецы.

Весы

Весов будет трудно убедить в новых рискованных идеях. Традиции и важные семейные дела сегодня будут самыми важными. Воспоминания глубоко тронут вас и заставят задуматься. Увлекайтесь ими. Благоприятные для вас знаки — Рак и Дева.

Скорпион

У Скорпионов впереди хороший день. Кто-то поможет вам решить проблему, подскажет, как решить сложное дело. Слушайте других людей, потому что у вас есть возможность приобрести новый полезный навык. Благоприятные для вас знаки – Телец и Весы.

Стрелец

Стрелец начнет заботиться о здоровье. Лучше не слушайте разговоры о чужих проблемах и недугах, потому что вы можете предположить какие-то симптомы. Если с вами что-то не так, обратитесь к врачу. Благоприятные для вас знаки — Телец и Дева.

Козерог

Козероги будут сосредоточены и спокойны. Стоит заняться трудными делами, поговорить и подумать о деньгах. Доверяйте своей интуиции и не увлекайтесь. Вы можете рассчитывать на помощь людей, которым когда-то протянули руку в трудной ситуации. Благосклонные к вам знаки — Стрелец и Водолей.

Водолей

Водолеи посчитают деньги в своем кошельке и даже начнут подумывать о еще одном источнике дохода. Сегодня ни одна тайна не укроется от глаз проницательного Водолея. Вечером стоит отдохнуть и отвлечься, перевести дух. Благоприятные для вас знаки — Овен и Стрелец.

Рыбы

Рыб ждет хороший день. Многие люди захотят услышать от вас, кто-то оценит ваши навыки. Остерегайтесь сплетен, ведь сегодня ничего нельзя скрыть от родных и друзей. Лучше держать рот на замке, когда дело доходит до сложных вопросов. Благоприятные для вас знаки — Водолей и Телец.