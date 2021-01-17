Гороскоп с 18 по 24 января для всех знаков Зодиака: как обойти все проблемы стороной

Гороскоп на середину января гласит о том, что период станет активным и насыщенным, но для того, чтобы обойти все неудачи и проблемы стороной придется внимательно отнестись к своим обязанностям и четко придерживаться намеченных планов.
Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака в период с 18 по 24 января, и кому звезды обещают удачу в делах и любви. Об этом пишет SlovoFraza.
До 22 января звезды обещают Овнам самый спокойный период за всю зиму. Будет много времени для размышлений, для пересмотра своих приоритетов. А вот с 23 января ожидается неблагоприятный период в любви. Сфера работы и финансов сильно не пострадают. Астрологи советуют все записывать и не упускать из внимания даже самые мелкие детали. Если повысить продуктивность, то появится возможность изменить ситуацию с деньгами.
На этой неделе Тельцов ожидает удача в любовной сфере, так как они станут более привлекательными для противоположного пола. Наступает идеальное время для поиска второй половинки и для деловых знакомств. Не забывайте проявлять активность и инициативу. Благоприятными будут поездки, путешествия, смена обстановки. Можно начинать ремонт дома, совершать дорогие покупки или изменить что-то в своей внешности.
Финансовая сфера выйдет на первый план и это поможет выйти на новый уровень стабильности или даже найти новую работу. На это неделе у Близнецов будет много новых возможностей и удача будет улыбаться практически везде. Нужно активно действовать, так как под лежачий камень вода не потечет. Важно – не терять уверенности в себе и усиливать свое трудолюбие. Ленивым Близнецам изменить ничего не удастся.
Понедельник станет не очень позитивным, но первый шаг совершать нужно, несмотря на трудности. Не упускайте важных деталей, не зацикливайтесь на работе и делах. Иногда нужна передышка, чтобы понять то, что происходит в вашей жизни. Уран перестал быть ретроградным и это повлияет на жизнь Раков особенным образом, будьте готовы к переменам.
Займитесь поиском своих истинных целей и желаний. Звезды и планеты помогут вам узнать свое предназначение. Если у вас есть амбициозные цели, то сфокусируйтесь на них и двигайтесь вперед. Наступает идеальное время для романтических встреч, шоппинга, знакомства в социальных сетях и свиданий. Служебные романы не заводите – они принесут много проблем. Разделите работу и личную жизнь.
Самое опасное чувство, которое может овладеть Девами – это эгоизм. Перестаньте думать только о себе – сейчас очень важно уметь подарить любовь и заботу близким людям. Это касается не только членов семьи, но и друзей и коллег. Приходите на помощь, когда вас об этом просят – это привлечет удачу. Не бойтесь идти вперед, преодолевайте трудности смело и без сомнений. Это добавит вам мудрости и сработает на успех в будущем.
Важной сферой жизни у Весов в ближайшую неделю станет любовь. Те, кто уже находится в отношениях – уделите внимание своей половине. Полезный цвет этой недели – красный, он будет притягивать представителей противоположного пола как магнитом. Уделите время домашним делам – уборке, наведению порядка, избавлению от старого хлама.
Звезды сулят важный, яркий и интересный период, но не стоит полагаться только на логику и здравый смысл. Интуиция станет мощной, и она поможет пройти все жизненные испытания и стать счастливее. Нужно избегать потери денег, так как это спровоцирует появление проблем в других сферах. Светила улучшат вашу память, и Скорпионы могут уделить время обучению или подготовке к экзаменам.
Ваша выносливость и стойкость помогут решить все важные задачи, вам все будет по плечу. Оставайтесь позитивными в любой ситуации, чтобы проблемы не обрели силу и не начали негативно влиять на все сферы жизни. Эта неделя станет важной, будут проверки на прочность. Не стоит гневить судьбу за посланные испытания и к неурядицам отнеситесь философски. Не нужно кичиться своими победами – звезды ценят скромность.
Романтическая сфера будет преобладать на этой неделе. Время работе тоже стоит уделить, но помнить, что усидеть одновременно на двух стульях не получится. Вам придется выбрать – дела или время для близких людей. Самые благоприятные дни – пятница и суббота. Отправляйтесь в деловую поездку или путешествие. Не перенапрягайтесь на работе, больше отдыхайте, так как есть риск перегореть.
Ожидаются нестабильные качели и Водолеям звезды то будут добавлять силы, то отнимать. Чтобы пережить эти американские горки, нужно уделить особое внимание накоплению энергии и сил. Для быстрой реализации планов нужно перестать принимать желаемое за действительное. Смотрите на мир с оптимизмом, но без розовых очков. Новые знакомства и дальние поездки стоит отложить.
Планеты помогут вам избавиться от одиночества на этой неделе, а звезды сулят везение в сфере труда. Энергетика будет на высшем уровне и появится много сил для решения проблем и уверенности для принятия решений. Период станет идеальным для деловой активности, общения с начальством и продвижения по карьерной лестнице. Вас ждет успех на профессиональном поприще, если вы докажете преданность своему делу и заинтересованность в решении проблем.
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