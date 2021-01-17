Гороскоп с 18 по 24 января для всех знаков Зодиака: как обойти все проблемы стороной

Гороскоп с 18 по 24 января для всех знаков Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на середину января гласит о том, что период станет активным и насыщенным, но для того, чтобы обойти все неудачи и проблемы стороной придется внимательно отнестись к своим обязанностям и четко придерживаться намеченных планов.

Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков Зодиака в период с 18 по 24 января, и кому звезды обещают удачу в делах и любви. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

До 22 января звезды обещают Овнам самый спокойный период за всю зиму. Будет много времени для размышлений, для пересмотра своих приоритетов. А вот с 23 января ожидается неблагоприятный период в любви. Сфера работы и финансов сильно не пострадают. Астрологи советуют все записывать и не упускать из внимания даже самые мелкие детали. Если повысить продуктивность, то появится возможность изменить ситуацию с деньгами.

Телец

На этой неделе Тельцов ожидает удача в любовной сфере, так как они станут более привлекательными для противоположного пола. Наступает идеальное время для поиска второй половинки и для деловых знакомств. Не забывайте проявлять активность и инициативу. Благоприятными будут поездки, путешествия, смена обстановки. Можно начинать ремонт дома, совершать дорогие покупки или изменить что-то в своей внешности.

Близнецы

Финансовая сфера выйдет на первый план и это поможет выйти на новый уровень стабильности или даже найти новую работу. На это неделе у Близнецов будет много новых возможностей и удача будет улыбаться практически везде. Нужно активно действовать, так как под лежачий камень вода не потечет. Важно – не терять уверенности в себе и усиливать свое трудолюбие. Ленивым Близнецам изменить ничего не удастся.

Рак

Понедельник станет не очень позитивным, но первый шаг совершать нужно, несмотря на трудности. Не упускайте важных деталей, не зацикливайтесь на работе и делах. Иногда нужна передышка, чтобы понять то, что происходит в вашей жизни. Уран перестал быть ретроградным и это повлияет на жизнь Раков особенным образом, будьте готовы к переменам.

Лев

Займитесь поиском своих истинных целей и желаний. Звезды и планеты помогут вам узнать свое предназначение. Если у вас есть амбициозные цели, то сфокусируйтесь на них и двигайтесь вперед. Наступает идеальное время для романтических встреч, шоппинга, знакомства в социальных сетях и свиданий. Служебные романы не заводите – они принесут много проблем. Разделите работу и личную жизнь.

Дева

Самое опасное чувство, которое может овладеть Девами – это эгоизм. Перестаньте думать только о себе – сейчас очень важно уметь подарить любовь и заботу близким людям. Это касается не только членов семьи, но и друзей и коллег. Приходите на помощь, когда вас об этом просят – это привлечет удачу. Не бойтесь идти вперед, преодолевайте трудности смело и без сомнений. Это добавит вам мудрости и сработает на успех в будущем.

Весы

Важной сферой жизни у Весов в ближайшую неделю станет любовь. Те, кто уже находится в отношениях – уделите внимание своей половине. Полезный цвет этой недели – красный, он будет притягивать представителей противоположного пола как магнитом. Уделите время домашним делам – уборке, наведению порядка, избавлению от старого хлама.

Скорпион

Звезды сулят важный, яркий и интересный период, но не стоит полагаться только на логику и здравый смысл. Интуиция станет мощной, и она поможет пройти все жизненные испытания и стать счастливее. Нужно избегать потери денег, так как это спровоцирует появление проблем в других сферах. Светила улучшат вашу память, и Скорпионы могут уделить время обучению или подготовке к экзаменам.

Стрелец

Ваша выносливость и стойкость помогут решить все важные задачи, вам все будет по плечу. Оставайтесь позитивными в любой ситуации, чтобы проблемы не обрели силу и не начали негативно влиять на все сферы жизни. Эта неделя станет важной, будут проверки на прочность. Не стоит гневить судьбу за посланные испытания и к неурядицам отнеситесь философски. Не нужно кичиться своими победами – звезды ценят скромность.

Козерог

Романтическая сфера будет преобладать на этой неделе. Время работе тоже стоит уделить, но помнить, что усидеть одновременно на двух стульях не получится. Вам придется выбрать – дела или время для близких людей. Самые благоприятные дни – пятница и суббота. Отправляйтесь в деловую поездку или путешествие. Не перенапрягайтесь на работе, больше отдыхайте, так как есть риск перегореть.

Водолей

Ожидаются нестабильные качели и Водолеям звезды то будут добавлять силы, то отнимать. Чтобы пережить эти американские горки, нужно уделить особое внимание накоплению энергии и сил. Для быстрой реализации планов нужно перестать принимать желаемое за действительное. Смотрите на мир с оптимизмом, но без розовых очков. Новые знакомства и дальние поездки стоит отложить.

Рыбы

Планеты помогут вам избавиться от одиночества на этой неделе, а звезды сулят везение в сфере труда. Энергетика будет на высшем уровне и появится много сил для решения проблем и уверенности для принятия решений. Период станет идеальным для деловой активности, общения с начальством и продвижения по карьерной лестнице. Вас ждет успех на профессиональном поприще, если вы докажете преданность своему делу и заинтересованность в решении проблем.

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