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На "Голосе країни-11" простой парень из Черновцов поразил гуцульской песней: чем живет Тема Паучек

Пятница 29 января 2021 13:54
На "Голосе країни-11" простой парень из Черновцов поразил гуцульской песней: чем живет Тема Паучек
Тема Паучек на Голосе країни 2021 (фото: 1plus1.ua)
Автор: Людмила Жукова

Голос країни 2021 триумфально стартовал 11-м сезоном в воскресенье, 24 января. Одним из самых ярких участников стал Тема Паучек, который исполнил свою интерпретацию украинской народной "Гуцулки Ксени". К нему развернулись все судьи, но он выбрал для себя своего кумира - Диму Монатика.

В интервью "Фактам" парень рассказал, зачем пришел на проект и, что его мотивирует в жизни.

"Я пришел на проект, чтобы получить опыт, который ценнее всего. В 2017 году ведь я уже пытался попасть на Голос країни. Приезжал на кастинги, был в съемочном павильоне, но тогда ничего не получилось. Помню, мне тогда сказали: "Попробуй пропеть мелизмы". А я такой: "Что это?!" После этого делал их постоянно, где бы ни находился, даже в душе. В общем, музыка со мной всегда", - рассказал Тема.

Украинец также рассказал историю, как именно он стал блогером, ведь по профессии он автомеханик.

"Я давно уже пел про блогеров, выставлял это на YouTube, и один из них — Дима Варварук из команды "Сільрада" — меня заметил и предложил сотрудничество. Вот тогда и началось мое блогерство. Это было год назад. Тогда же нас пригласили в Киев выступить в одном из торговых центров. Помню, для меня все было впервые — выступление перед большой аудиторией и даже полет на самолете. Просто сказка. Думал, что подобное никогда не повторится. Но сейчас я ощущаю то же на "Голосі країни" - признался парень.

Тема Паучек на Голосе країни 2021 (видео: YouTube/Голос країни)

Тема рассказал, что после того, как стал блогером снял квартиру в Ивано-Франковске и переехал туда из Черновцов. У него есть любимая девушка, которая поддерживает его во всем и даже приезжала с ним в Киев.

Как мы ранее писали, простой парень из Черновцов поразил украинцев на Голосі країни 11" гуцульской песней.

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