На "Голосі країни-11" простий хлопець з Чернівців вразив гуцульською піснею: чим живе Тьома Паучек

Тьома Паучек на Голосі країни 2021 (фото: 1plus1.ua)

Голос країни 2021 тріумфально стартував 11-м сезоном у неділю, 24 січня. Одним з найяскравіших учасників став Тьома Паучек, який виконав свою інтерпретацію української народної "Гуцулки Ксені". До нього розгорнулися всі судді, але він вибрав для себе свого кумира - Дмитра Монатіка.

В інтерв'ю "Фактам" хлопець розповів, навіщо прийшов на проект і, що мотивує його в житті.

"Я прийшов на проект, щоб отримати досвід, який цінніше за все. У 2017 році я вже намагався потрапити на Голос країни. Приїжджав на кастинги, був у знімальному павільйоні, але тоді нічого не вийшло. Пам'ятаю, мені тоді сказали: "Спробуй заспівати мелізми". А я такий: "Що це?!" Після цього робив їх постійно, де б не перебував, навіть в душі. Загалом, музика зі мною завжди", - розповів Тема.

Українець також розповів історію, як саме він став блогером, адже за професією він автомеханік.

"Я давно вже співав про блогерів, виставляв це на YouTube, і один з них — Діма Варварук з команди "Сільрада" — мене помітив і запропонував співпрацю. Ось тоді й почалося моє блогерство. Це було рік тому. Тоді ж нас запросили в Київ виступити в одному з торгових центрів. Пам'ятаю, для мене все було вперше — виступ перед великою аудиторією і навіть політ на літаку. Просто казка. Думав, що подібне ніколи не повториться. Але зараз я відчуваю те ж саме на "Голосі країни" - зізнався хлопець.

Тьома Паучек на Голосі країни 2021 (відео: YouTube/Голос країни)

Тьома розповів, що після того, як став блогером винайняв квартиру в Івано-Франківську і переїхав туди з Чернівців. У нього є кохана дівчина, яка підтримує його у всьому і вона навіть приїжджала з ним у Київ.

Як ми раніше писали, простий хлопець з Чернівців вразив українців на Голосі країни 11" гуцульською піснею.