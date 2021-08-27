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Глоба назвал знаки Зодиака, на которые в сентябре 2021 свалится богатство

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Пятница 27 августа 2021 06:00
Глоба назвал знаки Зодиака, на которые в сентябре 2021 свалится богатство Фото: Гороскоп на сентябрь 2021 от Павла Глобы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым первый месяц осени принесет большую денежную удачу. Этим баловням судьбы удастся не только решить существующие финансовые проблемы, но и, вероятно, подзаработать.

Кто самые везучие знаки сентября, пишет pronedra.

Телец

Астролог говорит, что в сентябре Телец может рассчитывать на дополнительную прибыль. Не исключено, что объявятся должники, или же вы вступите в наследство. В целом, вас ждут перемены только к лучшему. Главное - слушайте интуицию и советы близких людей.

Рак

Действуйте и будьте инициативными, если хотите занять лидерские позиции. Астролог говорит, что ваш активный труд обязательно вознаградится в сентябре премиями. А чтобы деньги не уходили так же легко, как приходят, правильно распределяйте бюджет.

Стрелец

В сентябре вам могут предложить дополнительный заработок - обязательно соглашайтесь. Все перемены будут во благо, не нужно их бояться, а тем более отказываться от выгодных предложений.

По словам Павла Глобы, благоприятными днями в сентябре будут 8, 12, 13, 16 число, а неблагоприятными - 1, 3, 4, 6 число.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждет оглушительный успех в осенние месяцы 2021 года.

Также астролог рассказала про особенный период, связанный с Ретроградным Ураном. Кого в это время ждет успех, а кого могут постигнуть неудачи.

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