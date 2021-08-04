Глоба назвал три знака Зодиака, жизнь которых круто перевернется уже в начале августа

Гороскоп на август 2021 сулит трем знакам Зодиака важнейшие жизненные перемены, которые настигнут их уже в первую неделю месяца. Павел Глоба рассказал про главных баловней судьбы, жизнь которых может кардинально перевернуться, даже если они сами того не ждали.

Телец

Для вас начнется грандиозное время перемен, причем сразу во всех сферах. На работе и в бизнесе выберите новое направление - точно не прогадаете. Можно даже сменить работу, найти новое увлечение. Начало августа будет очень благоприятным для того, чтоб отправиться в путешествие, сменить обстановку.

Близнецы

Близнецы, пришло ваше время, ваш выход на сцену. Вы будете в центре внимания, сможете найти свою половинку, выход из непростой ситуации в бизнесе или же на работе. Кроме того период будет идеальным для начала новых отношений, а для тех, кто уже нашел любовь, она будет спокойной и размеренной.

Козерог

Козерогам удастся изменить жизнь к лучшему. В частности, вам удастся избавиться от черной полосы. Начало августа будет очень динамичным и благоприятным. При этом вероятны наплывы грусти, справиться с которыми поможет общение с оптимистичными и позитивно настроенными людьми.