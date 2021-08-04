Глоба назвав три знаки Зодіаку, життя яких круто перевернеться вже на початку серпня

Гороскоп на серпень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку важливі життєві зміни, які наздоженуть їх вже в перший тиждень місяця. Павло Глоба розповів про головних улюбленців долі, життя яких може кардинально перевернутися, навіть якщо вони самі того не чекали.

Телець

Для вас почнеться грандіозний час змін, причому відразу у всіх сферах. На роботі і в бізнесі виберіть новий напрямок - точно не прогадаєте. Можна навіть змінити роботу, знайти нове захоплення. Початок серпня буде дуже сприятливим для того, щоб відправитися в подорож, змінити обстановку.

Близнюки

Близнюки, прийшов ваш час, ваш вихід на сцену. Ви будете в центрі уваги, зможете знайти свою половинку, вихід з непростої ситуації в бізнесі або ж на роботі. Крім того період буде ідеальним для початку нових стосунків, а для тих, хто вже знайшов кохання, він буде спокійним і розміреним.

Козеріг

Козерогам вдасться змінити життя на краще. Зокрема, вам вдасться позбутися від чорної смуги. Початок серпня буде дуже динамічним і сприятливим. При цьому вірогідні напливи смутку, впоратися з якими допоможе спілкування з оптимістичними і позитивно налаштованими людьми.