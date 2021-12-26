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Глоба назвав головних щасливчиків кінця грудня 2021: не упустіть ваш шанс!

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Неділя 26 грудня 2021 05:30
Глоба назвав головних щасливчиків кінця грудня 2021: не упустіть ваш шанс! Фото: Гороскоп з 27 грудня по 2 січня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп від знаменитого астролога Павла Глоби обіцяє кільком знакам Зодіаку неймовірне везіння і успіх в останній тиждень 2021 року і перші дні наступаючого 2022-го.

Кому сильно пощастить на тижні з 27 грудня по 2 січня, пише Rsute.

Овен

Вас чекає багато можливостей в останній тиждень грудня 2021. Приймайте рішення швидко, не зволікайте, щоб не упустити унікальний шанс.

Астролог радить в першу чергу довіряти розуму і логіці, а не голосу серця. При цьому не забувайте про романтику - приємний сюрприз може порадувати вашу кохану людину.

Телець

Павло Глоба вважає, що в кінці грудня начальство відзначить результати праці Тельців. Не виключено, що вас чекає заохочення у вигляді грошового бонусу.

Витратьте премію на те, щоб порадувати рідних і близьких, а ось від авантюрних пропозицій з боку краще відмовитися.

Рак

Початок останнього тижня грудня обіцяє бути особливо вдалим, але не слід пускати все на самоплив і розслаблятися.

Щоб отримати максимум результатів, зарядіться позитивною енергетикою, провівши новорічну ніч в компанії рідних і близьких, попередньо купивши їм подарунки.

Діва

Вас в кінці року чекає успіх в амурній сфері, а також творчості. Почнуться сприятливі зміни.

Астролог порадив особливу увагу звернути на здоров'я. Також рекомендується заздалегідь скласти план дій на вихідних разом зі своєю коханою людиною.

Раніше ми писали, що чекає кожен знак гороскопу квітів в 2022 році.

Також експерти склали прогноз на 2022 рік для кожного знака з кельтського гороскопу друїдів.

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