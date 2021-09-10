Глоба назвал четыре знака Зодиака, жизнь которых круто изменится уже в октябре

Гороскоп на октябрь 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым в самом эпицентре осени посчастливится кардинально поменять свою жизнь к лучшему. Этих счастливчиков ждет большое везение и успех в различных жизненных сферах - личной, финансовой, деловой.

Телец

Астролог говорит, что в октябре 2021 года для Тельца наступят удачные дни. За что бы вы не взялись, вам всегда будет сопутствовать успех. И хотя положение звезд для вас крайне удачное, не стоит идти на неоправданный риск в этом месяце.

Рак

Павел Глоба считает, что представителям этого знака очень захочется перемен. Астролог поддерживает такое стремление и отмечает, что положение звезд поможет Ракам достичь желаемого в октябре. Главное - слушайте свою интуицию.

Дева

Астрологический прогноз на октябрь 2021 сулит Девам месяц больших возможностей. При этом вам предстоит сделать выбор: любовь или финансы, и сосредоточиться на одной сфере. Быть во всем лучшими не получится.

Стрелец

Представителей этого знака Зодиака ожидает высокая продуктивность и эмоциональный подъем. Это поможет привести в порядок дела на работе. Стоит избегать стрессов и конфликтов как на рабочем месте, так и дома.