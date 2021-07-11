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Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится в августе 2021

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 от Павла Глобы сулит трем знакам Зодиака крутые перемены в жизни. Их ждет много новых впечатлений в конце лета, и все они будут позитивными. Кому посчастливится пережить приятные метаморфозы - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет МК.

Близнецы

Близнецы в августе могут всерьез задуматься о смене работы, считает Павел Глоба. Вполне возможно, что новая должность принесет неплохой заработок. Перемены могут произойти и в личной жизни представителей знака Зодиака - это может быть помолвка, свадьба, весть о беременности, переезд.

Рак

Кому кому, а вот Ракам в августе скучать уж точно не придется. И хотя вы обычно боитесь идти на риск, но в конце лета все изменится, что и привлечет в вашу жизнь удачу и везение. В целом август будет крайне позитивным месяцем для вас с интересными знакомствами, приключениями и сюрпризами.

Скорпион

Павел Глоба видит в августе возможность для Скорпионов круто изменить свою жизнь. Однако для этого вам придется самим выбрать правильное решение и сделать этот смелый шаг. Не исключено, что это будет связано с отношениями с партнером. Возможно, вы встретите человека своей жизни и даже сыграете свадьбу.

Ранее астрологи рассказали также, какие три знака Зодиака ждут перемены до конца июля.

Также астролог Арина Артуровна предупредила про соединение Венеры с Марсом, опасности и шансы, которые сулит это событие всем нам.

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