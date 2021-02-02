Главное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкой

Жена Влада Ямы находится в великолепной форме (фото: instagram com liliya_yama)

Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия находится в прекрасной физической форме, что и смело демонстрирует своим подписчикам. Супруга украинского танцора и судьи телевизионных проектов в яркой спортивной форме показала, как тренируется с боксерской грушей.

Яркие и грациозные фото Лилия опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело. Обязательно все получится...Обещаю. Невероятные локации нашли в атмосферном Wynwood", - подписала серию снимков Лилия.

На кадрах она демонстрирует великолепную растяжку.

Лилия Яма покорила поклонников растяжкой (фото: instagram.com/liliya_yam)

В комментариях подписчики сделали массу комплиментов жене Влада Ямы.

Все фотографии шикарные, вы просто Вау.

Вы очень классная.

Вы супер!

Очень классные фото.

Напомним, что Лилианна Кудлай (настоящее имя жены Влада Ямы) находится в браке с хореографом с 2015 года. В 2016 году у них появился на свет ребенок, которого назвали Леон.

Как мы писали ранее, Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии.