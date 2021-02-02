ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Главное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкой

Вторник 02 февраля 2021 14:48
Главное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкой
Жена Влада Ямы находится в великолепной форме (фото: instagram com liliya_yama)
Автор: Людмила Жукова

Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия находится в прекрасной физической форме, что и смело демонстрирует своим подписчикам. Супруга украинского танцора и судьи телевизионных проектов в яркой спортивной форме показала, как тренируется с боксерской грушей.

Яркие и грациозные фото Лилия опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело. Обязательно все получится...Обещаю. Невероятные локации нашли в атмосферном Wynwood", - подписала серию снимков Лилия.

На кадрах она демонстрирует великолепную растяжку.

Главное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкойГлавное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкойГлавное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкойГлавное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкой

Лилия Яма покорила поклонников растяжкой (фото: instagram.com/liliya_yam)

В комментариях подписчики сделали массу комплиментов жене Влада Ямы.

  • Все фотографии шикарные, вы просто Вау.
  • Вы очень классная.
  • Вы супер!
  • Очень классные фото.

Напомним, что Лилианна Кудлай (настоящее имя жены Влада Ямы) находится в браке с хореографом с 2015 года. В 2016 году у них появился на свет ребенок, которого назвали Леон.

Как мы писали ранее, Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Влад Яма

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь