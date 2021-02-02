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Головне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкою

Вівторок 02 лютого 2021 14:48
Головне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкою
Дружина Влада Ями перебуває в чудовій формі (фото: instagram com liliya_yama)
Автор: Людмила Жукова

Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія знаходиться в прекрасній фізичній формі, що і сміливо демонструє своїм підписникам. Дружина українського танцюриста і судді телевізійних проектів в яскравій спортивній формі показала, як тренується з боксерською грушею.

Яскраві й граціозні фото Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Головне потрапити в точку, в потрібному місці й в потрібний час. Ніколи не здаватися, навіть якщо дуже важко. Обов'язково все вийде...Обіцяю. Неймовірні локації знайшли в атмосферному Wynwood", - підписала серію знімків Лілія.

На кадрах вона демонструє чудову розтяжку.

Головне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкоюГоловне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкоюГоловне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкоюГоловне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкою

Лілія Яма полонила шанувальників розтяжкою (фото: instagram.com/liliya_yam)

В коментарях підписники зробили масу компліментів дружині Влада Ями.

  • Всі фотографії шикарні, ви просто Вау.
  • Ви дуже класна.
  • Ви супер!
  • Дуже класні фото.

Нагадаємо, що Ліліанна Кудлай (справжнє ім'я дружини Влада Ями) перебуває у шлюбі з хореографом з 2015 року. У 2016 році у них з'явилася на світ дитина, яку назвали Леон.

Як ми писали раніше, Яма з сім'єю задумався про переїзд в Майамі і зміні професії.

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