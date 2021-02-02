Головне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкою

Дружина Влада Ями перебуває в чудовій формі (фото: instagram com liliya_yama)

Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія знаходиться в прекрасній фізичній формі, що і сміливо демонструє своїм підписникам. Дружина українського танцюриста і судді телевізійних проектів в яскравій спортивній формі показала, як тренується з боксерською грушею.

Яскраві й граціозні фото Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Головне потрапити в точку, в потрібному місці й в потрібний час. Ніколи не здаватися, навіть якщо дуже важко. Обов'язково все вийде...Обіцяю. Неймовірні локації знайшли в атмосферному Wynwood", - підписала серію знімків Лілія.

На кадрах вона демонструє чудову розтяжку.

Лілія Яма полонила шанувальників розтяжкою (фото: instagram.com/liliya_yam)

В коментарях підписники зробили масу компліментів дружині Влада Ями.

Всі фотографії шикарні, ви просто Вау.

Ви дуже класна.

Ви супер!

Дуже класні фото.

Нагадаємо, що Ліліанна Кудлай (справжнє ім'я дружини Влада Ями) перебуває у шлюбі з хореографом з 2015 року. У 2016 році у них з'явилася на світ дитина, яку назвали Леон.

Як ми писали раніше, Яма з сім'єю задумався про переїзд в Майамі і зміні професії.