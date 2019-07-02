Генеральный спонсор Playboy Pool Party 2019 компания moneyveo пригласила на вечеринку победителя акции "День Красавы"

Коллаж: moneyveo

Вечеринка Playboy Pool Party 2019 состоится уже 6 июля

moneyveo стала генеральным спонсором самой горячей вечеринки лета – Playboy Pool Party 2019. Ивент состоится 6 июля, его посетит четвертый победитель акции от moneyveo "День Красавы". Он проведет вечер в компании участниц конкурса "Мисс Бикини", певицы и актрисы Даши Астафьевой, лидера рок-группы O.Torvald Евгения Галича и других селебрити.

Лимузин отвезет Красаву на вечеринку от Playboy после luxury-отдыха в роскошном отеле, ресторанах и салонах Киева.

"Мы приглашаем наших Красав в лучшие места, – рассказывает ССО компании Максим Параска. – День развлечений для финального победителя был запланирован на 6 июля, и мы думали, чем бы поразить Красаву-победителя. Вдруг увидели, что есть прекрасная возможность потусить с селебрити на Playboy Pool Party 2019. Почему бы нет? Мы на все готовы ради наших клиентов. Они нас мотивируют".

Победитель акции от moneyveo станет гостем яркой развлекательной программы в загородном комплексе KNZS (Центральный парк Конча-Заспы). Кроме спортивных игр и зажигательной музыки, здесь проведут конкурс "Мисс Бикини". Самую сексуальную девушку Украины будут определять главный редактор PLAYBOY Влад Иваненко, фронтмен O. Torvald Женя Галич, радио- и телеведущий Богдан Юсипчук, модель, певица и красавица Даша Астафьева. Фото победительницы конкурса появятся на страницах мужского глянца.

Музыкальную атмосферу вечеринки будет задавать DJ NANA. Поднимать настроение – прекрасные Bunny Girls, изысканные угощения и фирменные коктейли.

moneyveo также готовит яркую фотозону – золотой фон с тысячами мерцающих пайеток. Здесь можно будет сфотографироваться с героинями телерекламы moneyveo – сексуальными девушками в образе еноток.

Напомним, участниками акции "День Красава" может стать каждый, кто оформит кредит в moneyveo к 1 июля 2019 Сегодня определены два победителя акции, имена еще двух Красава будут известны 25 июня и 1 июля. Результаты розыгрыша будут опубликованы на Fb-странице moneyveo и на сайте красава.укр. Посмотреть, как провел свой luxury-день первый Красава, можно по ссылке.