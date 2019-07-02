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Генеральний спонсор Playboy Pool Party 2019 компанія moneyveo запросила на вечірку переможця акції "День Красави"

Lite » Стиль життя 02.07.2019 - 16:23
Генеральний спонсор Playboy Pool Party 2019 компанія moneyveo запросила на вечірку переможця акції "День Красави"
Колаж: moneyveo

Вечірка Playboy Pool Party 2019 відбудеться вже 6 липня

moneyveo стала генеральним спонсором найгарячішої вечірки літа PlayboyPoolParty 2019. Івент відбудеться 6 липня, його відвідає четвертий переможець акції від moneyveo "День Красави". Він проведе вечір у компанії учасниць конкурсу "Міс Бікіні", співачки та акторки Даші Астаф’євої, лідера рок-гурту O.Torvald Євгена Галича та інших селебріті.

Лімузин відвезе Красаву на вечірку від Playboy після luxury-відпочинку у розкішному готелі, ресторанах та салонах Києва.

"Ми запрошуємо наших Красав у найкращі місця, – розповідає ССО компанії Максим Параска. – День розваг для фінального переможця був запланований на 6 липня, і ми думали, чим би вразити Красаву-переможця. Аж тут побачили, що є чудова нагода потусити із селебріті на Playboy Pool Party 2019. Чому б ні? Ми на все готові заради наших клієнтів. Вони нас мотивують". 

Переможець акції від moneyveo стане гостем яскравої розважальної програми у заміському комплексі KNZS (Центральний парк Конча-Заспи). Окрім спортивних ігор та запальної музики, тут проведуть конкурс "Міс Бікіні". Найсексуальнішу дівчину України визначатимуть головний редактор PLAYBOY Влад Іваненко, фронтмен O. Torvald Женя Галич, радіо- та телеведучий Богдан Юсипчук, модель, співачка і красуня Даша Астаф'єва. Фото переможниці конкурсу з'являться на сторінках чоловічого глянцю.

Генеральний спонсор Playboy Pool Party 2019 компанія moneyveo запросила на вечірку переможця акції &quot;День Красави&quot;

Музичну атмосферу вечірки задаватиме DJ NANA. Настрій підійматимуть прекрасні Bunny Girls, вишукані пригощання та фірмові коктейлі.

moneyveo також готує яскраву фотозону – золотий фон з тисячами мерехтливих паєток. Тут можна буде сфотографуватися з героїнями телереклами moneyveo – сексуальними дівчатами в образі єноток.

Нагадаємо, учасниками акції "День Красави" може стати кожен, хто оформить кредит в moneyveo до 1 липня 2019 р. На сьогодні визначено два переможці акції, імена ще двох Красав стануть відомі 25 червня та 1 липня. Результати розіграшу будуть опубліковані на Fb-сторінці moneyveo і на сайті красава.укр. Подивитись, як провів свій luxury-день перший Красава, можна за посиланням.   

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