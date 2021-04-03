Фрейлина Елизаветы II рассказала, как королева прячет любимые конфеты от "жадной" семьи

По словам троюродной сестры Елизаветы II, королева берет с собой личный запас сладостей во время визитов, потому что остальной части семьи нельзя доверять.

Леди Памела в документальном фильме ITV "Мои годы с королевой" вспомнила забавную историю, связанную с любовью монарха к шоколаду. Также она объяснила, что когда королева уезжала к кому-нибудь, то всегда приносила хозяйке коробку конфет. Но также приносила личную коробку для себя.

Дело в том, что Елизавета II "не хотела делиться с остальной частью своей "жадной" семьи, которая разобралась бы со всеми (конфетами)".

Леди Памела, дочь лорда Луи Маунтбеттена, правнучка королевы Виктории и двоюродная сестра принца Филиппа, признает, что монарх ничего не может с собой поделать.

"У нее есть своя собственная коробка конфет, и она научилась хранить ее в своей комнате, иначе, она говорит, что семья настолько жадная, что все съедают, прежде чем она сможет попробовать", - сказала фрейлина.

Был также инцидент с кражей шоколада, в котором нельзя было винить членов королевской семьи, так как "отличился" мангуст леди Памелы по имени Найола, которого она привезла из Индии. У зверька появилась привычка заходить в спальню королевы и красть ее сладости. Когда животное объело королеву, она была весьма раздосадована.

"Она сказала мне: "Я не возражаю против того, чтобы Найола вошел в мою комнату, на самом деле мне это очень нравится. Я не против того, чтобы Найола открыл мою коробку шоколада, но всегда ли он должен откусить от каждого кусочка?" - возмущалась Елизавета II.