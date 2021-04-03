ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фрейлина Елизаветы II рассказала, как королева прячет любимые конфеты от "жадной" семьи

Новина українською → Великобритания, Суббота 03 апреля 2021 11:24
Фрейлина Елизаветы II рассказала, как королева прячет любимые конфеты от "жадной" семьи Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Королева Великобритании Елизавета II очень любит шоколадные конфеты, и вынуждена их носить с собой, чтобы все сладости не съели члены семьи. Бывшая фрейлина 94-летнего монарха леди Памела Хикс рассказала забавную историю, как ее мангуст однажды утащил "запретное" лакомство.

Об этом пишет издание Mirror.

По словам троюродной сестры Елизаветы II, королева берет с собой личный запас сладостей во время визитов, потому что остальной части семьи нельзя доверять.

Леди Памела в документальном фильме ITV "Мои годы с королевой" вспомнила забавную историю, связанную с любовью монарха к шоколаду. Также она объяснила, что когда королева уезжала к кому-нибудь, то всегда приносила хозяйке коробку конфет. Но также приносила личную коробку для себя.

Дело в том, что Елизавета II "не хотела делиться с остальной частью своей "жадной" семьи, которая разобралась бы со всеми (конфетами)".

Леди Памела, дочь лорда Луи Маунтбеттена, правнучка королевы Виктории и двоюродная сестра принца Филиппа, признает, что монарх ничего не может с собой поделать.

"У нее есть своя собственная коробка конфет, и она научилась хранить ее в своей комнате, иначе, она говорит, что семья настолько жадная, что все съедают, прежде чем она сможет попробовать", - сказала фрейлина.

Был также инцидент с кражей шоколада, в котором нельзя было винить членов королевской семьи, так как "отличился" мангуст леди Памелы по имени Найола, которого она привезла из Индии. У зверька появилась привычка заходить в спальню королевы и красть ее сладости. Когда животное объело королеву, она была весьма раздосадована.

"Она сказала мне: "Я не возражаю против того, чтобы Найола вошел в мою комнату, на самом деле мне это очень нравится. Я не против того, чтобы Найола открыл мою коробку шоколада, но всегда ли он должен откусить от каждого кусочка?" - возмущалась Елизавета II.

Ранее сообщалось, что внук Елизаветы II попался на встрече с замужней женщиной, с визитом к которой его застали врасплох, и тогда даже пришлось вызывать полицию.

Также мы писали также, что королева Елизавета II отвергла Меган Маркл и принца Гарри.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Елизавета II королева Англии
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве подорожает проезд в маршрутках уже 3 апреля: какие еще будут "сюрпризы"
В Киеве подорожает проезд в маршрутках уже 3 апреля: какие еще будут "сюрпризы"