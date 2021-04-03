Фрейліна Єлизавети II розповіла, як королева ховає улюблені цукерки від "жадібної" сім'ї
Королева Великої Британії Єлизавета II дуже любить шоколадні цукерки, і змушена їх носити з собою, щоб усі солодощі не з'їли члени сім'ї. Колишня фрейліна 94-річного монарха леді Памела Хікс розповіла цікаву історію, як її мангуст одного разу поцупив "заборонені" ласощі.
Про це пише видання Mirror.
За словами троюрідної сестри Єлизавети II, королева бере з собою особистий запас солодощів під час візитів, тому що іншій частини сім'ї не можна довіряти.
Леді Памела в документальному фільмі ITV "Мої роки з королевою" згадала кумедну історію, пов'язану з любов'ю монарха до шоколаду. Також вона пояснила, що коли королева їхала до когось, то завжди приносила господині коробку цукерок. Але також приносила особисту коробку для себе.
Річ у тім, що Єлизавета II "не хотіла ділитися з іншою частиною "жадібної" сім'ї, яка розібралася б з усіма (цукерками)".
Леді Памела, дочка лорда Луї Маунтбеттена, правнучка королеви Вікторії та двоюрідна сестра принца Філіпа, визнає, що монарх нічого не може з собою вдіяти.
"У неї є своя власна коробка цукерок, і вона навчилася зберігати її у своїй кімнаті, інакше, вона каже, що сім'я настільки жадібна, що все з'їдають, перш ніж вона зможе спробувати", - сказала фрейліна.
Був також інцидент з крадіжкою шоколаду, в якому не можна було звинувачувати членів королівської сім'ї, позаяк "відзначився" мангуст леді Памели на ім'я Найола, якого вона привезла з Індії. У звірка з'явилася звичка заходити в спальню королеви та красти її солодощі. Коли тварина об'їла королеву, вона була дуже розчарована.
"Вона сказала мені: "Я не заперечую проти того, щоб Найола увійшов у мою кімнату, насправді мені це дуже подобається. Я не проти того, щоб Найола відкрив мою коробку шоколаду, але чи завжди він має відкусити від кожного шматочка?" - обурювалася Єлизавета II.
Раніше повідомлялося, що онук Єлизавети II попався на зустрічі із заміжньою жінкою, з візитом до якої його застали зненацька, і тоді навіть довелося викликати поліцію.
Також ми писали також, що королева Єлизавета II "відкинула" Меган Маркл і принца Гаррі.