UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Февральское полнолуние в Деве: что строго запрещено делать в этот период

Автор: Светлана Мащенко

Февральское полнолуние в Деве произойдет 27 февраля в 10:17. Этот период считается напряженным, так как чреват конфликтами, ссорами, раздражительностью. Что нельзя делать в этот период - читайте в нашем материале.

О рисках и возможностях, которое нам дает февральское полнолуние, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.

Эксперт советует в это время навести порядок и сделать "зачистку", а в каких сферах - вам подскажет полнолуние, которое высветит ситуации накануне и после события.

В это время нужно быть осторожнее с высказываниями, чтобы не нанести никому обиду. Ведь критика, зависть, нервозность во время полнолуния может зашкаливать.

"На смену мечтательности приходит сосредоточенность, желание навести порядок, все расставить по местам, раздобыть новую информацию и найти ей применение", - рассказывает астролог.

В это время нельзя давать волю эмоциям, и накручивать себя. Полнолуние в Деве чревато раздражительностью из-за малейшей небрежности, неточности и неаккуратности окружающих. Будет расти желание вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь.

Но есть и позитивные моменты - везение будет на стороне деловых людей.

"Это время благоприятное для бизнеса и коммерции, так как люди настроены деловито, конструктивно и готовы идти на заключение большого количества сделок", - добавила Арина Артуровна.

Астролог рекомендует сразу после февральского полнолуния провести краткосрочное голодание или начать длительный курс детокса организма.

Ранее астролог также предупредила про уникальный период, который связан с переходом Венеры в знак Зодиака Рыбы.

Кроме того украинский таролог рассказала всем знакам Зодиака, к чему следует готовиться на текущей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полнолуниеастролог
Читайте также
Солнце в Рыбах: астролог рассказала, кому повезет больше всех
Для всех знаков зодиака: астролог рассказала, как активировать зону богатства в доме
Прогноз погоды