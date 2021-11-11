Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда

С тем пор, как пандемия "усадила всех по домам" бьюти-тренды значительно поменялись. Взять, к примеру, уход за волосами: если никуда не нужно идти, зачем тратить час на укладку феном? Пучок заменил пляжные локоны, а мытье головы каждый день стало вовсе не обязательным.

Но даже сейчас, когда многие вернулись к активной жизни, эти привычки с локдауна закрепились. Да, все хотят выглядеть блестяще и потрясающе, но теперь даже звезды Голливуда предпочитают тратить меньше времени на мытье волос, сушку и укладку, пишет журнал Glamour

Стилисты и парикмахеры только поощряют такой тренд: перерывы между днями мытья головы идут волосам на пользу. Почему? Когда мы моем голову каждый день, с волос удаляется естественный жир, и они становятся сухими.

Фен и утюжок для сушки и укладки тоже не добавляет им здоровья.

Конечно, никому не хочется, чтобы волосы выглядели жирными и неухоженными. Так что стилисты предлагают прибегнуть к одной гениальной тактике: распущенные волосы заменить на стильную укладку - так волосы будет выглядеть отлично даже на второй (или третий) день после мытья головы. Топ-5 укладок на немытые волосы на примере голливудских знаменитостей Зачесать волосы назад, как это делает Кайя Гербер. Такая укладко отлично смотрится на каре и бобе. Используйте средства для укладки, например, воск. Укладка волос (фото: instagram.com/ash_kholm) Пучок, украшенный аксессуарами. По надобности, можно использовать сухой шампунь. А для изысканности, добавить на сформированный небрежный пучок стильный аксессуар. Изысканно и просто (фото: instagram.com/amberfillerup) С повязкой на волосах. Такая укладка очень похожа на первую, но разница в том, что поверх укладки можно использовать повязку для волос, ободок или стильный платок. Макияж в тон аксессуару завершит образ. Ярко и необычно! (фото: instagram.com/chloemorello) Два низких пучка. Низкий пучок - это стильно, а если их два - то это еще и весело! Добавим сюда аксессуары - и готова прическа, с которой смело можно хоть на вечеринку, хоть на свидание. Необычно и мило (фото: instagram.com/streicherhair) Два хвостика. Для этой укладки особых умений стилиста-парикмахера не потребуется: пряди у лица собираем в два хвостика, а остальные волосы оставляем, как есть. Готово! Как у звезд Голливуда - Хайли Бибер (фото: instagram.com/amandaleehair)