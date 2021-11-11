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Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда

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Четверг 11 ноября 2021 20:09
Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда Укладки топ-знаменитостей (фото: instagram.com/kaiagerber)
Автор: Татьяна Турчаникова

С тем пор, как пандемия "усадила всех по домам" бьюти-тренды значительно поменялись. Взять, к примеру, уход за волосами: если никуда не нужно идти, зачем тратить час на укладку феном? Пучок заменил пляжные локоны, а мытье головы каждый день стало вовсе не обязательным.

Но даже сейчас, когда многие вернулись к активной жизни, эти привычки с локдауна закрепились. Да, все хотят выглядеть блестяще и потрясающе, но теперь даже звезды Голливуда предпочитают тратить меньше времени на мытье волос, сушку и укладку, пишет журнал Glamour

Стилисты и парикмахеры только поощряют такой тренд: перерывы между днями мытья головы идут волосам на пользу.

  • Почему? Когда мы моем голову каждый день, с волос удаляется естественный жир, и они становятся сухими.
  • Фен и утюжок для сушки и укладки тоже не добавляет им здоровья.
  • Конечно, никому не хочется, чтобы волосы выглядели жирными и неухоженными. Так что стилисты предлагают прибегнуть к одной гениальной тактике: распущенные волосы заменить на стильную укладку - так волосы будет выглядеть отлично даже на второй (или третий) день после мытья головы.

Топ-5 укладок на немытые волосы на примере голливудских знаменитостей

  • Зачесать волосы назад, как это делает Кайя Гербер. Такая укладко отлично смотрится на каре и бобе. Используйте средства для укладки, например, воск.

Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда

Укладка волос (фото: instagram.com/ash_kholm)

  • Пучок, украшенный аксессуарами. По надобности, можно использовать сухой шампунь. А для изысканности, добавить на сформированный небрежный пучок стильный аксессуар.

Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда

Изысканно и просто (фото: instagram.com/amberfillerup)

  • С повязкой на волосах. Такая укладка очень похожа на первую, но разница в том, что поверх укладки можно использовать повязку для волос, ободок или стильный платок. Макияж в тон аксессуару завершит образ.

Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда

Ярко и необычно! (фото: instagram.com/chloemorello)

  • Два низких пучка. Низкий пучок - это стильно, а если их два - то это еще и весело! Добавим сюда аксессуары - и готова прическа, с которой смело можно хоть на вечеринку, хоть на свидание.

Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды Голливуда

Необычно и мило (фото: instagram.com/streicherhair)

  • Два хвостика. Для этой укладки особых умений стилиста-парикмахера не потребуется: пряди у лица собираем в два хвостика, а остальные волосы оставляем, как есть. Готово!

Без фена и утюжка: топ-5 укладок на немытые волосы, которые выбирают звезды ГолливудаКак у звезд Голливуда - Хайли Бибер (фото: instagram.com/amandaleehair)

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