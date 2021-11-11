Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду

З тих пір, як пандемія "посадила всіх по домівках" б'юті-тренди значно змінилися. Взяти, наприклад, догляд за волоссям: якщо нікуди не потрібно йти, навіщо витрачати годину на вкладання волосся феном? Пучок замінив пляжні локони, а миття голови кожен день стало зовсім не обов'язковим.

Але навіть зараз, коли багато хто повернувся до активного життя, ці звички з локдауна закріпилися. Так, всі хочуть виглядати блискуче і приголомшливо, але тепер навіть зірки Голлівуду воліють витрачати менше часу на миття волосся, сушку і укладку, пише журнал Glamour.

Стилісти і перукарі тільки заохочують такий тренд: перерви між днями миття голови йдуть волоссю на користь. Чому? Коли ми миємо голову кожен день, з волосся видаляється природний жир, і воно стає сухим.

Фен та "вирівнювач" для сушки і укладання теж не додає волоссю здоров'я.

Звичайно, нікому не хочеться, щоб волосся виглядало жирними і недоглянутими. Тож стилісти пропонують вдатися до однієї геніальної тактики: розпущене волосся замінити на стильну укладку - так волосся буде виглядати відмінно навіть на другий (або третій) день після миття голови. Топ-5 укладок на немите волосся на прикладі голлівудських знаменитостей Зачесати волосся назад, як це робить Кайя Гербер. Така укладка відмінно виглядає на каре і бобі. Використовуйте засоби для укладання, наприклад, віск. Укладання волосся (фото: instagram.com/ash_kholm) Пучок, прикрашений аксесуарами. За потребою, можна використовувати сухий шампунь. А для вишуканості додати на сформований недбалий пучок стильний аксесуар. Вишукано і просто (фото: instagram.com/amberfillerup) З пов'язкою на волоссі. Таке укладання дуже схоже на перше, але різниця в тому, що поверх укладання можна використовувати пов'язку для волосся, ободок або стильний хустку. Макіяж в тон аксесуару завершить образ. Яскраво і незвично! (фото: instagram.com/chloemorello) Два низьких пучка. Низький пучок - це стильно, а якщо їх два - то це ще й весело! Додамо сюди аксесуари - і готова зачіска, з якою сміливо можна хоч на вечірку, хоч на побачення. Незвично і мило (фото: instagram.com/streicherhair) Два хвостика. Для цього укладання особливих умінь стиліста-перукаря не буде потрібно: пасма біля лиця збираємо в два хвостика, а решту волосся залишаємо, як є. Готово! Як у зірок Голлівуду - Хайлі Бібер (фото: instagram.com/amandaleehair)