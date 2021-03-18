Евровидение 2021: еще один участник конкурса вляпался в громкий скандал

Певец из Грузии, который будет представлять свою страну на Евровидение, попал в громкий скандал из-за своего поста в социальных сетях. Торнике Кипиане нецензурно высказался о международном конкурсе.

Детали скандала сообщили на странице "Евровидение в Украине" в социальной сети Facebook.

Грузинский представитель на Евровидение 2021 Торнике Кипиане вызвал гнев и ярость европейского сообщества своим постом по поводу своего конкурсного заявления. Он использовал нецензурные выражения.

"Очень грустно, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это г**но-шоу Евровидение для продвижения песни. Я оставлю этот тут, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но, если кто-нибудь скажет что-то негативное по поводу вступления – я тр**ну вашу маму. Искренне благодарен всем, кто на моей стороне", - написал грузинский музыкант.

Публикация вызвала множество комментариев и певца спросили, если он так не любит Евровидение, то зачем собрался представлять свою страну на конкурсе.

Если вы не хотели ехать на Евровидение, то кто вас заставлял?

Торнике, сними свою кандидатуру. Несмотря на то, что с прошлого года у вас регресс в пении, я все равно вас поддерживаю. Но с таким отношением к конкурсу у вас рейтинг станет еще ниже.

Вас кто-нибудь заставлял ехать на конкурс? Желающих из Грузии было очень много. Это позорный пост.

Не должны ездить на Евровидение певцы, которые не уважают конкуренцию и делают такие неэтичные заявления.

Вы не заслуживаете представлять Грузию.

Также в комментариях пользователи призвали оргкомитет дисквалифицировать Кипиани за его высказывания.

Tornike Kipiani - You