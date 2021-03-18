Євробачення 2021: ще один учасник конкурсу вляпався у гучний скандал
Співак з Грузії, який буде представляти свою країну на Євробачення, потрапив у гучний скандал через свій допис в соціальних мережах. Торніке Кипиане нецензурно висловився про міжнародний конкурс.
Деталі скандалу повідомили на сторінці "Євробачення в Україні" в соціальній мережі Facebook.
Грузинський представник на Євробачення 2021 Торніке Кипиане викликав гнів і лють європейського співтовариства своїм постом з приводу свого конкурсної заяви. Він використовував нецензурні вирази.
"Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це г**но-шоу Євробачення для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але, якщо хто-небудь скаже щось негативне з приводу вступу – я тр**ну вашу маму. Щиро вдячний всім, хто на моїй стороні", - написав грузинський музикант.
Публікація викликала безліч коментарів і співака запитали, якщо він так не любить Євробачення, то навіщо зібрався представляти свою країну на конкурсі.
- Якщо ви не хотіли їхати на Євробачення, то хто вас примушував?
- Торніке, зніми свою кандидатуру. Попри на те, що з минулого року у вас регрес у співі, я все одно вас підтримую. Але з таким ставленням до конкурсу у вас рейтинг стане ще нижче.
- Вас хто-небудь змушував їхати на конкурс? Охочих з Грузії було дуже багато. Це ганебний пост.
- Не повинні їздити на Євробачення співаки, які не поважають конкуренцію і роблять такі неетичні заяви.
- Ви не заслуговуєте представляти Грузію.
Також у коментарях користувачі закликали оргкомітет дискваліфікувати Кіпіані за його висловлювання.
Tornike Kipiani - You
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білорусь на Євробачення 2021 не пустять.
А також розповідали про те, що Go_A потрапили в скандал через відео для Євробачення.