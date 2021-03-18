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Євробачення 2021: ще один учасник конкурсу вляпався у гучний скандал

Новость на русском → Грузія, Четвер 18 березня 2021 10:59
Євробачення 2021: ще один учасник конкурсу вляпався у гучний скандал Співак з Грузії потрапив у скандал через Євробачення (Фото: facebook.com/eurovision evrobachennya)
Автор: Анна Шиканова

Співак з Грузії, який буде представляти свою країну на Євробачення, потрапив у гучний скандал через свій допис в соціальних мережах. Торніке Кипиане нецензурно висловився про міжнародний конкурс.

Деталі скандалу повідомили на сторінці "Євробачення в Україні" в соціальній мережі Facebook.

Грузинський представник на Євробачення 2021 Торніке Кипиане викликав гнів і лють європейського співтовариства своїм постом з приводу свого конкурсної заяви. Він використовував нецензурні вирази.

"Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це г**но-шоу Євробачення для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але, якщо хто-небудь скаже щось негативне з приводу вступу – я тр**ну вашу маму. Щиро вдячний всім, хто на моїй стороні", - написав грузинський музикант.

Публікація викликала безліч коментарів і співака запитали, якщо він так не любить Євробачення, то навіщо зібрався представляти свою країну на конкурсі.

  • Якщо ви не хотіли їхати на Євробачення, то хто вас примушував?
  • Торніке, зніми свою кандидатуру. Попри на те, що з минулого року у вас регрес у співі, я все одно вас підтримую. Але з таким ставленням до конкурсу у вас рейтинг стане ще нижче.
  • Вас хто-небудь змушував їхати на конкурс? Охочих з Грузії було дуже багато. Це ганебний пост.
  • Не повинні їздити на Євробачення співаки, які не поважають конкуренцію і роблять такі неетичні заяви.
  • Ви не заслуговуєте представляти Грузію.

Також у коментарях користувачі закликали оргкомітет дискваліфікувати Кіпіані за його висловлювання.

Tornike Kipiani - You

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білорусь на Євробачення 2021 не пустять.

А також розповідали про те, що Go_A потрапили в скандал через відео для Євробачення.

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