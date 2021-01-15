Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить хлеб дома

Известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить дома вкусный хлеб.

"Это домашний хлеб на дрожжах из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением сухой ромашки. Именно такой хлеб, только с добавлением гречневой муки, мы печем в ресторане. И хоть приготовление хлеба занимает много времени, но результат того стоит. Он получается невероятно вкусным и ароматным", - описал повар рецепт на своем YouTube-канале.

Из этих ингредиентов у вас получится хлеб весом 400-500 граммов

250 г воды

• 100 г ржаной муки

• 250 г пшеничной муки

• 2 ст. л. растительного масла

• 1 ст. л. сахара

• 12 г "живых" дрожжей

• 5-10 г мелкой сухой ромашки

• ½ ч.л. соли

Как приготовить - пошаговый рецепт

Для начала приготовьте опару. В теплой воде (250 г) растворите дрожжи (12 г) и добавьте сахар (1 ст. л.). Немного перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи вступили в действие и образовали пенную "шапку" на поверхности. Теперь необходимо соединить все сухие элементы теста. В мисочке смешайте пшеничную (250 г) и ржаную муку (100 г). Аккуратно перемешайте.

Затем добавьте ½ ч. л. соли и мелкую сухую ромашку (5-10 г по вашему вкусу). 4. Затем добавьте в миску 2 ст. л. растительного масла и перемешайте. Оно сделает тесто более эластичным.

Введите опару и замесите тесто, аккуратно перемешивая его ложкой. Затем уже руками сформируйте из теста шарик. Накройте полотенцем миску с тестом и оставьте в теплом месте на 50 минут для подъема. Затем аккуратно обомните тесто. Это поможет выпустить из него лишний воздух. Если необходимо, то смочите руки небольшим количеством растительного масла. Верните тесто в миску и еще раз оставьте его на 50 минут в теплом месте без сквозняков для второго подъема.

Поверхность стола или доску немного присыпьте мукой. Выложите тесто, которое подошло, и еще раз аккуратно обомните. Сформируйте хлеб в форме шара, аккуратно подворачивая тесто из центра к краям. Уложите шар на противень. Выпекайте хлеб в духовке, разогретой до 220 градусов, в течение примерно 40 минут.

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить хлеб дома

Как мы писали ранее, известный кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал рецепт традиционных пампушек, которые великолепно сочетаются с борщом.