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Это тяжело! Как украинские звезды спасаются от похмелья после праздников

Автор: Людмила Жукова

Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали, как они справляются с похмельем после новогодних праздников. Так, украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап не скрывает, что выпить любит. По его словам, после выступлений случается всякое, например, есть такие компании, которым нельзя отказать в совместной выпивке.

"Если мне Вера Брежнева предложит с ней выпить шампанского - я ей не откажу. Да, я человек широкой души и случайно могу напиться", - признался Потап в программе "Зірковий шлях".

По словам артиста, можно выпить 50 граммов водки и запить рассолом.

Исполнитель Владимир Дантес также поделился своим рецептом, как облегчить боль после выпитого накануне. Он считает, что нужно сходить в туалет и "сделать там все свои дела". Также Владимир рекомендует принимать таблетки, ложась на ночь. Например, креон или активированный уголь.

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Актер Остап Ступка рекомендует утром "поправиться" холодным пивом или кисломолочными продуктами. А вот Дмитрий Ступка говорит, что если вам все-таки очень плохо - то нужно выпить еще.

Группа "ТНМК" рассказывает, что у них редко бывает похмелье. Например, Олег Михайлюта сообщил, что у него никогда не болит голова от выпитого и за это его все ненавидят.

Хореограф Влад Яма рекомендует много пить жидкости и по возможности потанцевать.

Украинские звезды рассказали, как спасаются от похмелья

Как мы ранее писали, где проводят праздники украинские звезды.

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