Этим знакам Зодиака грозит опасность в году Быка: поберегите себя!

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка предупреждает некоторые знаки Зодиака про опасные периоды, чреватые травмами, потерями и различными проблемами со здоровьем. Какие месяцы в наступившем году могут быть самыми тревожными, и кому следует поберечь себя – читайте в нашем материале.

Прогноз на 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует смотреть его по знаку Асцендента, ведь так прогноз на год работает эффективнее.



Овен

Начало года станет для Овном достаточно травмоопасным. Астролог рекомендует поберечься и не употреблять большое количество спиртных напитков, иначе это нехорошо скажется в долгосрочной перспективе. Начиная с марта и в конце апреля следует задуматься про здоровый образ жизни, похудеть и привести себя в порядок. Это время станет благоприятным для смены имиджа и косметологических процедур.

Лев

Львам рисковать категорически не следует в марте, апреле и июне - эти месяцы чреваты травмами и ДТП. Также нужно быть очень осторожными в конце мая и в сентябре и не рисковать здоровьем. С самого начала года астролог рекомендует пройти тесты, сдать анализы и проверить свое здоровье. Это время будет также благоприятным для лечения и прохождения курса процедур или массажей.

Скорпион

У Скорпиона проблемы по здоровью могут начаться с самого начала года, поэтому астролог советует как можно быстрее сдать все анализы и пройти обследования. Также плохое самочувствие может быть в марте-апреле, в этот период нужно максимально поберечь себя и отказаться от спиртного.

Стрелец

Январь-март, май-июнь могут быть критическими в плане здоровья. В это время могут обостриться хронические заболевания, а также высокий риск вирусных инфекций. В эти периоды поберегите себя, будьте аккуратны за рулем и в поездках.

Ранее астролог также рассказала, на какие знаки Зодиака в 2021-м году свалится неожиданное богатство.

Кроме того Арина Артуровна рассказала, что ждет в любви в году Быка каждый из знаков Зодиака.