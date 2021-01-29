Этим четырем знакам Зодиака в феврале грозят потери и неудачи

Гороскоп на февраль 2021 готовит некоторым знакам Зодиака ряд испытаний и трудностей, через которые им придется пройти. Несмотря на такие неблагоприятные перспективы, им удастся успешно побороть этот жизненный водоворот. И помните главное правило: то, что нас не убивает, делает нас сильнее!

Астрологи дали каждому знаку важный совет, как пережить этот непростой период и "остаться на коне". Об этом пишет slovofraza.com.

Рак

В феврале Раки станут мудрее и опытнее. Точнее, им придется это сделать, заплатив за опыт своими нервами и временем. Тем не менее, трудности научат вас чему-то важному, и как бонус вы получите опыт, который поможет избежать будущих неудач. Прекратите жаловаться на жизнь, и принимайте все удары судьбы с мужеством.

Весы

Весам придется выходить из зоны комфорта в феврале. Это дастся вам нелегко и может существенно подпортить настроение. Но и хорошие новости для Весов тоже есть. Последний месяц зимы станет благоприятным для дальних поездок, командировок, крупных покупок и новых знакомств. Астрологи советуют побольше времени уделять родственникам, ведь кому-то из них может понадобиться ваша помощь.

Водолей

У Водолеев ожидается непростой и динамичный месяц. Из многих сложных ситуаций они с легкостью смогут выйти победителями. С другой стороны, могут появиться и совсем необычные проблемы. Самое главное - не терять самообладания и уверенности. Астрологи рекомендуют внести разнообразие в досуг, чтобы поменьше унывать и думать о чем-то нехорошем.

Рыбы

В феврале звезды и планеты сделают людей этого Знака еще более чувствительными. С одной стороны, это очень хорошо, потому что они смогут гораздо лучше распознавать ложь. С другой стороны, им будет тяжелее наблюдать за проблемами своих друзей и близких. Рыбами станет проще манипулировать, поэтому им нужно будет очень тщательно фильтровать свое окружение, избавляясь от токсичных людей. Это очень важное, но непростое время, в которое можно как взлететь, так и упасть.

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