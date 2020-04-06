Эпидемия паники: 6 советов психолога, как успокоиться самим и не «заражать» тревогой детей

Сейчас все вокруг то и дело трубят о коронавирусе. Заголовки статей сеют ужас и страх, привычный образ жизни недоступен, и мы невольно становимся жертвами другого «вируса» – паники. Как перестать тревожиться из-за пандемии?

Об этом не понаслышке знает психолог реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Наталия Борисова, ведь она долгое время работала психологом при ведомстве чрезвычайных ситуаций и не раз сталкивалась с паникой.

Заразный негатив

В первую очередь старайтесь не поддаваться панике сами. Даже если ваше психоэмоциональное состояние оставляет желать лучшего, не демонстрируйте негативные эмоции при детях. Они берут с вас пример и «заражаются» нервозностью.

Если вы обнаружили у себя признаки панического поведения, попробуйте хотя бы на некоторое время «самоизолироваться». «Вирус» паники тоже способен вызвать массовую пандемию, только эмоциональную. А мы помним, что стресс ухудшает иммунитет. Сейчас это вам точно ни к чему!

Вдох-выдох

Чувствуете, что накрывает, – постарайтесь хотя бы на короткое время уйти от детей в другую комнату. Есть разные техники дыхания, которые можно найти в интернете, и благодаря им успокоить нервы. Выполните небольшой комплекс упражнений, по одному подходу каждое: приседания, отжимания от пола, наклоны, выпады в стороны и т.п. Можно еще пойти в ванную и принять контрастный душ. Как только почувствуете, что более-менее привели нервы в порядок – возвращайтесь к детям и уделите им максимум внимания.

Если вдруг вы не удержались и начали кричать при детворе, попытайтесь справиться с эмоциями и обратить все это в шутку. Сделайте вид, что ваш крик был наигранным, что вы просто сыграли, например, серого волка, который захотел съесть Красную Шапочку, но потом передумал.

От улыбки хмурый день светлей

Один известный киногерой сказал: «Улыбайтесь! Самые большие глупости в мире совершаются с умным выражением лица». Как бы вам ни было тревожно, постарайтесь при детях хотя бы иногда улыбаться, смеяться. Нет настроения – включайте что-то веселое. Комедийные фильмы, шоу, конкурсы, мультфильмы помогут вам на время отвлечься от тревожных мыслей. Дети должны видеть родителей в позитивном настроении.

«Карантин» на мысли

Не нужно каждые 5-10 минут читать новости и обсуждать их при ребенке. Узнали информацию, подумали, что можно предпринять, чтобы обезопасить семью, приняли нужные меры – все, достаточно. Не «грузитесь», переключайтесь. Есть много занятий, игр и развлечений, которые любящие родители могут использовать, находясь с детьми на карантине. Проведите время с пользой.

Играйте с детьми в «охотников» за вирусами

Берете пылесос, тряпочки и идете в атаку! Убираете квартиру и одновременно занимаете детей. Получаете чисто терапевтический эффект и соблюдаете рекомендации вирусологов.

Не забывайте главного: пандемия пройдет, и паника, связанная с ней, тоже. Если вы не поддадитесь ей и все сделаете грамотно – никто не пострадает. Вы вместе успешно пройдете это «коронавирусное» испытание. Когда карантин закончится, вы поймете, что сложная ситуация помогла укрепить и сплотить вашу семью.