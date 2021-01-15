Эллерт показал "будущих детей", которых ему родит "Холостячка" Мишина

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, которому удалось завоевать сердце одной из наикрасивейших украинских актрис Ксении Мишиной, уже планирует общих детей.

В своих Instagram-stories Саша показал "будущих детей", которых родит ему Ксюша. Для этого юморист воспользовался специальной программой, что проанализировала черты лица вероятных родителей и создала "прототипы" сына и дочери. Заметим, что дети у пары вышли достаточно красивыми.

Но на этом эксперименте Эллерт не остановился. В присущем ему юмористическом стиле он "слил" в одного человека себя и лучшего друга Андрея Рыбака (парень тоже боролся за сердце Мишиной на проекте).

"Как бы выглядел Рыбак и Эллерт в одном, мы узнали. Теперь как бы, или как будут выглядеть дети Эллерта и Мишиной", - подписал Саша кадры.

Александр Эллерт показал "будущих детей" от Ксении Мишиной (скрин: instagram.com/stories/ellert_a)

Несмотря на то, что Александру 28 лет, он уже дважды успел побывать в браке. Кроме того у него подрастает 12-летняя дочь Эля. А вот у 31-летней Ксении Мишиной есть 8-летний сын Платон. Кто отец мальчика, актриса не афиширует.

Напомним, что в финале шоу "Холостячка", которое завершилось для показа в конце декабря прошлого года Ксения Мишина отдала свое сердце юмористу Александру Эллерту. Актриса выбрала его среди 16-ти претендентов.

Ксения и Александр уже несколько месяцев живут вместе, но некоторое время им пришлось скрывать свои отношения. Пара настолько популярна, что астролог даже дала прогноз их отношениям.

Ранее мы писали также, что четвертьфиналист "Холостячки" Евгений Ковтуненко раскрыл секрет Ксении Мишиной.