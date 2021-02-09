Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой: первое фото новорожденного

В британской королевской семье сегодня пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Портленд.
Об этом 9 февраля говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.
Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.
Отмечается, что мальчик весит около 3,65 кг.
Супруг принцессы присутствовал при родах.
"Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во Дворце.
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: twitter.com/RoyalFamily)
Новорожденный уже занял 11-е место в очереди на престол. Так, малыш автоматически "подвинул" дядю своей мамы, младшего сына королевы принца Эдварда, на 12-е место.
Какое имя дали девятому правнуку королевы - пока не сообщается.
На своей странице в Instagram 30-летняя принцесса Евгения - молодая мама - показала первое фото с ребеночком. На трогательном черно-белом снимке видно, как они с мужем держат маленькую ручку сынишки.
Принцесса Евгения с мужем показали своего первенца (фото: instagram.com/princesseugenie)
Отметим также, что так как супруг принцессы Евгении не имеет знатного происхождения, их ребенок не получит титула - ведь он передается именно по отцовской линии.
Принцесса Евгения Йоркская является младшей дочерью принца Эндрю - сына Елизаветы II. В октябре 2018 года Евгения и английский бизнесмен Джек Бруксбэнк обвенчались (встречались с 2011 года).
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: thesun.co.uk)
Ранее сообщалось, что Елизавета II отдала дом Меган Маркл и принца Гарри своей внучке Евгении, когда она была беременной.
Напомним также, что согласно сообщениям в прессе, Меган Маркл беременна вторым ребенком.