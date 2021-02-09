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Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой: первое фото новорожденного

Автор: Владимир Костырин

В британской королевской семье сегодня пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Портленд.

Об этом 9 февраля говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.

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Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Отмечается, что мальчик весит около 3,65 кг.

Супруг принцессы присутствовал при родах.

"Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во Дворце.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Новорожденный уже занял 11-е место в очереди на престол. Так, малыш автоматически "подвинул" дядю своей мамы, младшего сына королевы принца Эдварда, на 12-е место.

Какое имя дали девятому правнуку королевы - пока не сообщается.

На своей странице в Instagram 30-летняя принцесса Евгения - молодая мама - показала первое фото с ребеночком. На трогательном черно-белом снимке видно, как они с мужем держат маленькую ручку сынишки.

Принцесса Евгения с мужем показали своего первенца (фото: instagram.com/princesseugenie)

Отметим также, что так как супруг принцессы Евгении не имеет знатного происхождения, их ребенок не получит титула - ведь он передается именно по отцовской линии.

Принцесса Евгения Йоркская является младшей дочерью принца Эндрю - сына Елизаветы II. В октябре 2018 года Евгения и английский бизнесмен Джек Бруксбэнк обвенчались (встречались с 2011 года).

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: thesun.co.uk)

Ранее сообщалось, что Елизавета II отдала дом Меган Маркл и принца Гарри своей внучке Евгении, когда она была беременной.

Напомним также, что согласно сообщениям в прессе, Меган Маркл беременна вторым ребенком.

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Новости Украины Елизавета IIноворожденныйпринцесса Евгения
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