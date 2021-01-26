Экс-жена Виктора Павлика резко ответила его молодой супруге: собака лает

Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева резко ответила нынешней молодой супруге народного артиста на обвинения. Недавно 26-летняя девушка предъявила, что музыкант до сих пор помогает экс-жене, но ей пора бы научиться жить самостоятельно.

На что Лора Созаева ответила в Facebook известным стихом Юрия Марковцева "Собака лает - караван идет", добавив в пост то самое интервью Репяховой.

Напомним, что новая, четвертая жена Виктор Павлика, разоткровенничалась про материальные трудности в семье из-за карантина, а тут еще Виктору, мол, приходится кредит за квартиру бывшей жены выплачивать.

"Он его (кредит. - Ред.) взял 15 лет назад, пообещал, и он должен свое слово сдержать", - сказала тогда Репяхова и закинула Созаевой, что она должна учиться жить самостоятельно.

Лариса Созаева резко ответила новой жене Виктора Павлика (скрин: facebook.com/Лора Созаева)

Напомним, что с Ларисой Созаевой, третьей женой, Виктор Павлик прожил дольше всего в браке - 18 лет. В 2011 у них произошел серьезный разрыв, но позже они снова сошлись и даже обвенчались. А в 2016 году пара окончательно рассталась. Позже выяснилось, что причиной тому - молодая любовница артиста - Екатерина Репяхова, на которой он женился в 2020-м.

Недавно 26-летняя Катя призналась, что с будущим мужем познакомилась 6 ноября 2015-го, тем самым подтвердив (по крайней мере по датам), что именно она стала причиной разлада в семье.

Сейчас Екатерина Репяхова ждет от Виктора Павлика ребенка. Пара настолько популярна, что астролог дала оценку их отношениям, предположив, как долго может продлиться этот брак.