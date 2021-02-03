Экс-лидер группы "Тартак" Положинский сообщил о горе в семье: очень тяжело

Бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский сообщил грустную новость - у него умер отец. Это случилось 1 января 2021 года, когда музыкант поехал к родителям в Луцк встречать Новый год. По словам артиста, они праздновали с семьей и к двум часам ночи разошлись спать, но он не мог уснуть. А когда ему все-таки удалось это сделать, его разбудил крик мамы. К сожалению, папа в эту ночь скончался.

Об этом грустном событии Александр спустя месяц написал пост на своей страничке в Facebook. В нем он вспомнил об отце и о той любви, который тот ему подарил.

По словам музыканта, отца очень уважали и гордились им, а он прививал Саше уважение к людям.

"Папу знали и уважали очень много людей. Он всегда был внимательным, пытался всем помочь, поддержать, чем мог, в трудные времена. Когда в конце 80-х - начале 90-х я понемногу входил в самостоятельную жизнь, я часто, занимаясь какими-то своими делами, встречал незнакомых людей, которые спрашивали, я, случайно, не сын Жени Положинского. Когда я говорил, что да, просили передать папе привет, а мне пытались помочь в решении моих дел или просто говорили хорошие слова. Это меня очень вдохновляло, вселяло уверенность и заставляло гордиться отцом", - рассказал Александр.

Положинский рассказал, что именно папа привил ему любовь к музыке и кино. Он был поддержкой и опорой для Саши.

"Папа всегда мне помогал и поддерживал. Дарил крутые подарки, часто - именно то, что я заказывал. Как-то привез мне крутые ботинки с металлическими бляшками, которых ни у кого не было, которые я видел на фотках в музыкальных журналах - счастью моему не было предела. Папа открыл для меня зарубежную музыку и запрещенное кино. Учил меня работать и давал возможность зарабатывать", - вспомнил артист.

Александр Положинский сообщил о смерти отца (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Как мы ранее писали, недавно украинская певица Настя Каменских сообщила о смерти своего отца.