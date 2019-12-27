DZIDZIO, MELOVIN и Оля Полякова уже определились с планами на Новый год 2020

Считанные дни остаются до любимого зимнего праздника. 31 декабря в 20:00 канал «Украина» покажет новогоднее шоу «Привіт, 20-ті!», в котором выступят топовые украинские артисты. За кулисами проекта они поделились с журналистами своими планами, как будут праздновать Новый год.

Мегапопулярный DZIDZIO говорит: как и большинство артистов, новогоднюю ночь он проведет на сцене.

«Сначала выступаем, потом все вместе встречаемся, празднуем и разбегаемся до праздников. А потом снова встречаемся – и к работе, потому что этот год для группы DZIDZIO и лично для меня очень важен! Мы многое задумали – не только фильмы, но и новые песни, новые достижения. В високосный год буду открывать крылья, потому что все закрыли – боятся, а я в это время открою», – говорит DZIDZIO в интервью каналу «Украина».

DZIDZIO

Также артист рассказал, что имеет особую традицию – каждый раз в новогоднюю ночь он созванивается с мамой, которая живет в Португалии:

«Так как есть небольшая разница во времени, то сначала мама звонит и поздравляет, а потом уже я ей. Но на праздники мама часто волнуется: «Почему ты мне не перезвонил?» А линии просто заняты – сетка перенапряжена, все звонят, невозможно поговорить. Но обязательно созваниваемся, а потом ложимся спать».

MELOVIN

Певец MELOVIN признался, что в новогоднюю ночь также будет выступать на концерте – несколько организаторов даже боролись за сумму гонорара.

«Обязательно возьму с собой родителей, это для меня важно. Я всегда отказывался от корпоративов, хотя просили – не хотел, потому что очень люблю своих родителей. А когда переехал в Киев – стал любить их еще больше», – откровенно рассказал MELOVIN.

Оля Полякова

А Королева ночи Оля Полякова в это время становится Снегурочкой. Певица в новогоднюю ночь будет выступать в Киеве. И по традиции, заработанные деньги после Нового года потратит на свою семью.

«Я на Новый год никакие подарки не заказываю. У нас мама – Снегурочка, это она дарит всем», – отметила артистка за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

Олег Винник также будет встречать Новый год на сцене. Музыкант пошутил, что его выступление в новогоднюю ночь будет стоить дороже, чем обычно, потому что на улице «холодно и сыро».

Также о новогоднем гонораре заговорил солист группы «Антитела» Тарас Тополя. Артист хотел бы праздновать дома с семьей, но есть одно «но», которое он проигнорировать не может.

«Вообще, хотелось бы встречать Новый год дома. Но цифры предлагают за выступление такие, что невозможно отказаться», – признался Тарас Тополя.

Увидеть зажигательные выступления MELOVIN, Оли Поляковой, Олега Винника, групп «DZIDZIO» и «Антитела» и других популярных артистов зрители канала «Украина» смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!». Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.