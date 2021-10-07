Как две капли: топ-5 дочерей звездных мам, которые унаследовали их редкую красоту

Моника Беллуччи и Дева Кассель

С внешностью итальянской актрисы, которая давно получила статус самой красивой женщины в мире, сложно было бы соперничать. Но ее дочери Деве это вполне под силу. 17-летняя модель унаследовала лучшие черты матери и с возрастом становится все больше похожа на легендарную кинодиву: те же ичерты лица, каштановые волосы, осанка… Дева уже стала лицом сразу нескольких модных кампаний. К слову, сама Моника очень рада тому, как удачно складывается карьера девушки. Актриса призналась, что готова уступить дорогу дочери и поддерживать ее во всем.

Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Риз Уизерспун и Ава Элизабет Филлипп

Главная голливудская киноблондинка Риз Уизерспун родила дочь Аву в первом браке. Сейчас девушке 22, а ее маме - 45. И никого так часто не называют в сети сестрами-близнецами, как их. Те же светлые волосы, безупречные черты лица и сияние, которое буквально исходит от обоих, сводит публику с ума. Ава увлекается рисованием, благотворительностью, активно заботится об окружающей среде и не намерена идти по стопам мамы. Хотя с ее внешностью и талантами вполне могла бы завоевать не меньшую популярность.

Риз Уизерспун и Ава Элизабет Филлипп (instagram.com/reesewitherspoon)

Алессандра Амбросио и Аня Луиза Амбросио-Мазур

Бразильская супермодель, наиболее известная как "ангел" Victoria's Secret, уже не так часто выходит на подиум. Зато ее дочь, похоже, скоро отправится прямиком туда. Ане Луизе Амбросио-Мазур сейчас 13, и она активно завоевывает любовь публики и фешн-мастеров. Девочка унаследовала красоту матери, начиная от модельного роста и телосложение до черт лица, а еще ее активность и энергичность. Она уже приняла участие во многих съемках вместе с мамой, а также самостоятельно и получила только положительные отзывы.

Алессандра Амбросио и Аня Луиза Амбросио-Мазур (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кейт Мосс и Лила Мосс

Когда 47-летняя Кейт Мосс выходит на прогулку юной дочерью Лилой, фанаты не могут сдержаться от восхищения. Знаменитая мама и дочь, которая уже снискала славу опытной модели, выглядят невероятно похожими. Но дело не только в этом. 19-летняя Лила отличается таким же ярким характером, смелостью и умением себя подать, как и Кейт, которая с юности слыла бунтаркой. Не так давно Лила вышла на подиум в Милане во время шоу Fendace с инсулиновой помпой на бедре. Тем самым девушка показала, что даже с диабетом первого типа можно жить на полную.

Кейт Мосс и Лила Мосс (фото: instagram.com/lilamoss)

Деми Мур и Скаут Уиллис

Деми Мур появляется со взрослыми дочерьми на публике, и все замирают от восторга: 58-летняя актриса выглядит, словно их старшая сестра. Особенно похожа на свою маму средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса - Скаут. Девочка дебютировала в кино еще в четырехлетнем возрасте, а затем снялась с мамой в экранизации романа "Алая буква". Но позже потеряла интерес к киноиндустрии. Зато любит светские выходы. На днях они вместе с Деми Мур отправились на показ в Париже и произвели настоящий фурор в сети.

Деми Мур и Скаут Уиллис (фото: instagram.com/demimoore)