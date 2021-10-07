Как две капли: топ-5 дочерей звездных мам, которые унаследовали их редкую красоту

У многих знаменитых моделей и актрис, которые прославились на весь мир редкой красотой, уже подрастает достойная замена. Причем порой сходство между мамой и дочкой действительно впечатляет.
Предлагаем вспомнить 5 звездных мам, дочери которых унаследовали их редкую красоту.
С внешностью итальянской актрисы, которая давно получила статус самой красивой женщины в мире, сложно было бы соперничать. Но ее дочери Деве это вполне под силу. 17-летняя модель унаследовала лучшие черты матери и с возрастом становится все больше похожа на легендарную кинодиву: те же ичерты лица, каштановые волосы, осанка… Дева уже стала лицом сразу нескольких модных кампаний. К слову, сама Моника очень рада тому, как удачно складывается карьера девушки. Актриса призналась, что готова уступить дорогу дочери и поддерживать ее во всем.
Главная голливудская киноблондинка Риз Уизерспун родила дочь Аву в первом браке. Сейчас девушке 22, а ее маме - 45. И никого так часто не называют в сети сестрами-близнецами, как их. Те же светлые волосы, безупречные черты лица и сияние, которое буквально исходит от обоих, сводит публику с ума. Ава увлекается рисованием, благотворительностью, активно заботится об окружающей среде и не намерена идти по стопам мамы. Хотя с ее внешностью и талантами вполне могла бы завоевать не меньшую популярность.
Бразильская супермодель, наиболее известная как "ангел" Victoria's Secret, уже не так часто выходит на подиум. Зато ее дочь, похоже, скоро отправится прямиком туда. Ане Луизе Амбросио-Мазур сейчас 13, и она активно завоевывает любовь публики и фешн-мастеров. Девочка унаследовала красоту матери, начиная от модельного роста и телосложение до черт лица, а еще ее активность и энергичность. Она уже приняла участие во многих съемках вместе с мамой, а также самостоятельно и получила только положительные отзывы.
Алессандра Амбросио и Аня Луиза Амбросио-Мазур (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Когда 47-летняя Кейт Мосс выходит на прогулку юной дочерью Лилой, фанаты не могут сдержаться от восхищения. Знаменитая мама и дочь, которая уже снискала славу опытной модели, выглядят невероятно похожими. Но дело не только в этом. 19-летняя Лила отличается таким же ярким характером, смелостью и умением себя подать, как и Кейт, которая с юности слыла бунтаркой. Не так давно Лила вышла на подиум в Милане во время шоу Fendace с инсулиновой помпой на бедре. Тем самым девушка показала, что даже с диабетом первого типа можно жить на полную.
Деми Мур появляется со взрослыми дочерьми на публике, и все замирают от восторга: 58-летняя актриса выглядит, словно их старшая сестра. Особенно похожа на свою маму средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса - Скаут. Девочка дебютировала в кино еще в четырехлетнем возрасте, а затем снялась с мамой в экранизации романа "Алая буква". Но позже потеряла интерес к киноиндустрии. Зато любит светские выходы. На днях они вместе с Деми Мур отправились на показ в Париже и произвели настоящий фурор в сети.
Ранее мы писали про топ-5 стильных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок.