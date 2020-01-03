Долой вражду: Кейт Миддлтон придумала секретный ход для примирения с семьей Меган Маркл

О вражде королевских семейств герцогов Кембриджских и Сассекских говорили весь 2019 год. При этом в британских СМИ твердо уверены, что причиной раздора стала именно Меган Маркл. Якобы избранница принца Гарри сразу же не понравилась его старшему брату - принцу Уильяму. В монаршей семье не комментируют эти слухи, но и не отрицают их! Да и сам принц Гарри как-то признался журналистам, что его отношения со старшим братом в последнее время существенно обострились и между ними не все гладко. А в конце года инсайдеры королевского двора сообщили, что помирить братьев твердо намерена Кейт Миддлтон. И первые шаги герцогиня Кембриджская уже предприняла, предлагая Меган Маркл свою помощь в процессе “вливания” в ритм королевской жизни.

По последней информации, Кейт Миддлтон намерена положить конец всей этой “враждующей истории” уже в 2020 году! И на помощь ей придут дети! Об этом сообщает DailyMail.

Так, супруга принца Уильяма будет налаживать отношения между двумя семьями с помощью “детских игр”. Миддлтон хочет, чтобы ее дети (особенно самый младший принц Луи) как можно больше времени проводил с ребенком принца Гарри и Меган Маркл - 7-месячным Арчи. Отметим, что Луи уже год.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл редко встретишь вместе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сама же герцогиня Кэтрин очень надеется, что ей удастся реализовать этот план. Кроме того, приближенные к паре источники в один голос подтверждают - вся семья герцогов Кембриджских души не чают в малыше Арчи. Даже дети Кэтрин и Уильяма тянутся к маленькому двоюродному брату. Однако из-за разницы в возрасте (подросшие дети Миддлтон слишком непоседливые), им пока не удается много времени проводить рядом с малышом.

Напомним, что 7-месячный Арчи встретил свой первый Новый год, а также Рождество на тихоокеанском побережье, а именно - на острове Ванкувер в Канаде. Для новогодних каникул Меган Маркл и принц Гарри арендовали роскошный особняк, собственником которого является российский олигарх. При этом бизнесмен даже заставил своего агента по недвижимости подписать соглашение о неразглашении какой-либо информации о нем. В этой поездке супругов сопровождает мама Меган - Дория Рэгланд. Совсем скоро герцог и герцогиня Сассекские вернутся в Великобританию и приступят к своим королевским обязанностям.