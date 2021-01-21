Не долго горевал: полуфиналист "Холостячки" показал свою девушку

Бывший участник популярного шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который так отчаянно боролся за сердце Ксении Мишиной, не стал долго горевать. Так, он опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной по имени Алина.

Снимок красотки он опубликовал на своей странице в Instagram. Как известно, еще на проекте Андрей говорил о девушке в реальной жизни и, судя по всему, потерпев неудачу с Мишиной в шоу, он решил к ней вернуться.

"Почему у вас так мало общих фото?" - часто вижу этот вопрос! Действительно, немного! Но зачем мне фото, если я вечно могу смотреть на нее вживую?" - подписал снимок Андрей.

Андрей Рыбак показал на фото свою девушку (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Свое сообщение под снимком оставила и сама Алина Смирнова. Девушка публично призналась в любви Андрею. Она написала ему, что любит.

В комментариях люди по-разному отреагировали на фото девушки. Некоторые отметили, что она очень красивая, другим она совсем не понравилась.

Боже, сколько гадостей полилось в комменты, красивая девушка, красивая пара. Собрались тут все такие идеальные и обс*рают человека...как это по нашему.

Чого було ходить на "Холостячку", коли така файна пані під боком була.

Красивые очень.

Как мы ранее сообщали, полуфиналист "Холостячки" раскрыл подробности отношений Эллерта с Мишиной.

Напомним, что ранее Андрей Рыбак высказался о слухах касательной своей ориентации.