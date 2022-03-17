Дни ангела в апреле 2022: кого ждут именины и как назвать ребенка

Так сложилось, что мужских имен больше, а в некоторые дни женских нет вообще. Впрочем, имя девочке можно образовать от мужского.

Также можно выбрать имя из дня рядом - это также приемлемо.

Мужские и женские именины в апреле

1 апреля: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Ян, Дарья, Илария, Матрена, София.

2 апреля: Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей, Ян, Александра, Клавдия, Мария, Матрена, Прасковья, Светлана, Ульяна, Фотиния, Юлиана.

3 апреля: Владимир, Вольдемар, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

4 апреля: Василий, Ефим, Аглая, Аполлинария, Василиса, Дарья, Таисия.

5 апреля: Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Лука, Макар, Сергей, Степан, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея.

6 апреля: Владимир, Вольдемар, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

7апреля: Савва, Тихон.

8 апреля: Василий, Гавриил, Ибрагим, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья.

9 апреля: Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян, Матрена.

10 апреля: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Ян.

11 апреля: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Филипп, Ян.

12 апреля: Захар, Иван, Савва, Ян.

13 апреля: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков, Ян, Анна.

14 апреля: Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария.

15 апреля: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.

16 апреля: Никита.

17 апреля: Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Мария.

18 апреля: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля: Григорий, Еремей, Иван, Павел, Прохор, Севастьян, Яков, Ян.

20 апреля: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина, Евдокия.

21 апреля: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.

22 апреля: Вадим, Гавриил.

23 апреля: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Теодор, Федор, Яков.

24 апреля: Ефим, Иван, Николай, Петр, Харитон, Яков, Ян.

25 апреля: Акакий, Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Мария, Марта, Марфа.

26 апреля: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

27 апреля: Азат, Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Остап, Ян.

28 апреля: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.

29 апреля: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

30 апреля: Адриан, Азат, Акакий, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян.